當大為遇見阿湯（一一）

大為跳下床，有一百句話要說。阿湯搖手讓他等等，轉身面對牆壁，雙眼似投影機打出長篇程式，再將符號翻譯成文字。大為再三閱讀，內容仍進不了腦海，無法了解是不願接受的好藉口。

致華早已診斷出癌症 ，目前醫學尚無治療方案，他選擇採用非主流另類療法。等到確定癌末階段，即將軀體冷凍，進入深低溫 保存。將希望擺在未來的同伴，追尋一線復活希望。依照致華安排，他進入休眠時，阿湯也將被關閉，進入同樣狀態。

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阿湯用什麼方法消失，大為並不清楚。一如天邊雲彩、路旁花朵，美景轉瞬無從尋覓。留下的是畢生也讀不完的電子書，跟如果大為想用功，直指哈佛的課程規劃。

大為從學校回家，發現整輛餐車裡外被重新油漆。原本斑駁生鏽處先修補再打底，整片湛藍點綴蓬鬆棉花雲，三人看過的鯨魚如原畫躍然車身。大為凝視很久、很久，衝回房間，阿湯靠著休息的牆壁一片空蕩。

他再也站立不住，狠狠撲倒床上，用被子遮住頭，沒注意到媽走近。媽穿著合身新衣還化了妝，坐在床沿緩緩伸個懶腰，撫摸大為頭髮，「今天我們別做飯了，給別人、給自己都不用。走，去吃義大利 麵，還有蛋糕。」

大為這才記起，今天是他十八歲生日。

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日頭高照下，觀眾個個汗流浹背，畢竟時序已進入南加可怕的初夏。外面熱，裡面更熱，餐車中的決賽者拚命灌水免得休克。大為身上綁個寶特瓶，含著矽膠吸管，以口服點滴形式補充水分，如此不用浪費時間拿瓶子。其他廚師不禁懊悔怎沒想到這個主意。（一一）