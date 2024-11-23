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餓的年代（八）

依娃

我把黑蛋蛋捧在手裡，顧不上什麼部位、什麼腸肚，亂七八糟都往嘴裡填、往肚子裡嚥。還沒有吃幾口，一隻老鼠已經跑進肚子裡去了。「媽，我還想吃一個。」「媽，我也吃完了。」四隻小黑手伸向我媽。

我媽給我和香香每人又分了兩隻燒老鼠，自己吃了兩個，把剩下的五個黑蛋蛋用包袱包起來。看我們還沒有吃飽、吃夠，我媽說：「好我的娃，媽能不想讓你們姊妹吃飽？不敢吃多了，吃多傷人哩、要命哩。留下明兒吃，明兒媽到哪裡打老鼠去？吃上這些肉，咱還能延幾天命。」

人餓瘋了，只有石頭咬不動、吃不下，再柴了、草了，牲口吃不下去的東西都能嚥下去。人都說老鼠肉不能吃，有毒哩。老鼠肉乍不能吃哩？那是肉呀！老鼠肉香得要命哩，我們娘三個吃了，也不見被毒死。倒是那個香味讓我刻骨銘心，一輩子都忘記不了。

我妹子香香小，又成天價吃了上頓沒下頓，黃皮拉瘦的，大半年不見長一點個子。她兩條腿軟囊囊地走不動個路，哭著要讓我媽抱、讓我背著走。我背一小段可以，背多了也背不動。我媽的小腳抱個娃娃，更是走不了幾步。

時常的，走到一個村子，我媽把我們姊妹倆安頓在村頭的大皂莢樹蔭下，或打麥場上，叮嚀道：「芳芳，把香香給咱看好，不要胡亂跑，有狼哩、有壞人哩。媽去給娃要些啥，一時就回來了，乖乖的，聽媽的話。」

我懂事地點點頭，摟住香香，看著我媽手端著碗，小腳碎步的背影漸漸消失在村子裡。

一輛拉糞的牛車從村子吱吱呀呀地晃過來，趕牛車的是個長長鬍子的老漢，耷拉著腦袋，有氣無力，瞥我們一眼也和沒有看見一樣。（八）

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