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川普：若認為不合法 可能不接受2024威州選舉結果

猝不及防（五）

孟悟

紫嘉解釋說：在我的部門，必須要會數據庫程式設計。不過我有個客戶，說他的行政祕書要回家生孩子，或許你可以去應聘？

紫嘉告訴洛維：「我只是做個順水人情，那客戶是個苛刻的老頭，肯定看不上蘇瑞。」

「呵呵，生活有很多意外，會打你個猝不及防，你不該隨便介紹。」

這句話輕飄飄地在紫嘉耳畔飛過，紫嘉根本不在意。宇飛就要回美國了！宇飛這次回美國不是跟她團聚的，而是來離婚的。宇飛神色嚴肅，完全是談判的架勢：「你喜歡綠卡、我喜歡中國，我們不是一路的人。」

「你為什麼要離開我？」紫嘉矇了，心也空了。她回過神來，還想挽救婚姻：「兩地分居的夫妻可以努力，等我忙完了這個項目，我可以回國陪你住段時間。」

「太晚了！」宇飛臉冷，心更冷，根本沒有迴旋的餘地。他坦率告訴她，他在國內的女人有了身孕。

她欲哭無淚，不知道身在何處、魂在何處。他的話落在耳邊，像狂風在呼嘯，慢慢的，她的身體像雲一樣飄了起來。當她不得不面對現實時，她感覺有一把刀在她的胸口，戳了很多窟窿，血洶湧而出，流乾了，只剩下一張皮。

往事排山倒海湧來，她想起洛維說過，如果結婚兩年還沒有懷孕，肯定有一方有問題。這場離婚讓她丟盡了尊嚴！她不相信自己不孕的缺陷，但拒絕去醫院檢查。她只能在內心咒罵人渣男女，咒罵他們的孩子活不長，生下來不是腦癱，就是沒屁眼。

6

紫嘉很快恢復了淡定從容的優雅儀態，她告訴洛維：「他要走，我就放他走，揮揮衣袖，各自安好。」

洛維說：「宇飛還算好男人，淨身出戶，房子和存款都留給了你。」（五）

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