「你怎麼會病了，嚴重嗎？你把地址發給我，我過來看你。」丁毅的聲音充滿擔憂。

「就是流感。有朋友在照顧我，你不用過來了。」姜桃的聲音有氣無力。

「哦，那你好好養病，有什麼需要，隨時通知我。」丁毅說道。

「謝謝。」姜桃掛了電話。

曾凱很快就回來了，買了體溫計、Motrin、雞湯罐頭和維他命C沖劑。姜桃測了下體溫，三十九點一度。「成人燒這麼高，確實很難受。我去廚房給你燒點水。」曾凱說著到廚房看了看，用微波爐熱了杯牛奶 ，跟Motrin一起遞給姜桃說：「這是高強度的退熱止痛藥，可以跟泰諾一起吃的。」

曾凱接著又用咖啡 機燒了熱水，泡了一大杯熱氣騰騰的維他命C飲料說：「感冒就是要增強抵抗力，喝這個很有用。」

姜桃吃了藥，喝了一大杯熱飲料，出了點汗，感覺略微好了些。她說：「你還挺懂。」

「我以前也常感冒，現在我入冬之前就打流感疫苗 ，就很少再感冒了。」說著，他給姜桃掖了下被子說：「再睡一覺。我在外面，你需要什麼就叫我。待會我給你做雞湯麵。」

姜桃的心裡暖暖的，剛才的淒涼感一掃而光。她還是第一次在美國病得這麼難受，以前也有感冒的時候，都是自己撐著起來吃方便麵。冬天的時候、生病的時候，有這樣一個人在身邊，確實很暖、很好。

姜桃一覺醒來的時候，聞到廚房裡雞湯的醇香。她披上衣服，從臥室走了出來。曾凱一看見她，就連忙過來扶她。她其實也沒有病得那麼重，但是她喜歡曾凱小心翼翼愛護她的樣子。（九）