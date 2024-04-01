我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

重慶3歲童從22樓被丟下摔死 37歲狠母還砍傷婆婆

復活節別買兔子送小孩 動物救援組織：8成下場慘

桃花吊墜（九）

水影

「你怎麼會病了，嚴重嗎？你把地址發給我，我過來看你。」丁毅的聲音充滿擔憂。

「就是流感。有朋友在照顧我，你不用過來了。」姜桃的聲音有氣無力。

「哦，那你好好養病，有什麼需要，隨時通知我。」丁毅說道。

「謝謝。」姜桃掛了電話。

曾凱很快就回來了，買了體溫計、Motrin、雞湯罐頭和維他命C沖劑。姜桃測了下體溫，三十九點一度。「成人燒這麼高，確實很難受。我去廚房給你燒點水。」曾凱說著到廚房看了看，用微波爐熱了杯牛奶，跟Motrin一起遞給姜桃說：「這是高強度的退熱止痛藥，可以跟泰諾一起吃的。」

曾凱接著又用咖啡機燒了熱水，泡了一大杯熱氣騰騰的維他命C飲料說：「感冒就是要增強抵抗力，喝這個很有用。」

姜桃吃了藥，喝了一大杯熱飲料，出了點汗，感覺略微好了些。她說：「你還挺懂。」

「我以前也常感冒，現在我入冬之前就打流感疫苗，就很少再感冒了。」說著，他給姜桃掖了下被子說：「再睡一覺。我在外面，你需要什麼就叫我。待會我給你做雞湯麵。」

姜桃的心裡暖暖的，剛才的淒涼感一掃而光。她還是第一次在美國病得這麼難受，以前也有感冒的時候，都是自己撐著起來吃方便麵。冬天的時候、生病的時候，有這樣一個人在身邊，確實很暖、很好。

姜桃一覺醒來的時候，聞到廚房裡雞湯的醇香。她披上衣服，從臥室走了出來。曾凱一看見她，就連忙過來扶她。她其實也沒有病得那麼重，但是她喜歡曾凱小心翼翼愛護她的樣子。（九）

流感疫苗 咖啡 牛奶

上一則

白先勇談齊邦媛：她是我的模範、她就是正氣歌

下一則

車禍詐騙案

延伸閱讀

桃花吊墜（四）

桃花吊墜（四）
桃花吊墜（三）

桃花吊墜（三）
桃花吊墜（二）

桃花吊墜（二）
減少感冒咳嗽 平日可多喝黃耆、紅棗茶

減少感冒咳嗽 平日可多喝黃耆、紅棗茶

熱門新聞

台大外文系名譽教授、文學家齊邦媛辭世，享嵩壽101歲，圖攝於2005年10月。圖／報系資料照

席慕蓉憶齊邦媛來電告別：她的一生是「巨流河」的一生

2024-03-29 18:02
中國文化大學延攬孔子第76代孫孔令宜（中）出任中文系助理教授，她開設跨域人文課程，在上課時親自穿起明代衍聖公服，為學生演示山東曲阜孔府女官傳統服飾。（圖／文大提供）

孔子76代孫孔令宜 文大授課穿古風服裝吸睛

2024-03-26 07:00
圖∕黛安

大麻疑雲（下）

2024-03-24 02:02
圖∕黛安

大麻疑雲（上）

2024-03-23 02:02
圖∕Noveala

寶寶，不哭（上）

2024-03-25 02:02

高血壓與鈉

2024-03-25 02:00

超人氣

更多 >
顧客吃霸王餐花樣多 洛縣華人餐廳無奈

顧客吃霸王餐花樣多 洛縣華人餐廳無奈
馬斯克看衰烏克蘭抗俄 「連呆子都能預料結果」

馬斯克看衰烏克蘭抗俄 「連呆子都能預料結果」
果然是「浪姐減肥營」 「繁花」金美林老闆娘瘦到網友不認得…

果然是「浪姐減肥營」 「繁花」金美林老闆娘瘦到網友不認得…
當年因「這2事」救輝達 黃仁勳對合作夥伴自曝其短 造就如今輝煌

當年因「這2事」救輝達 黃仁勳對合作夥伴自曝其短 造就如今輝煌
美式血滴子？天外飛來旋轉鋸刀 俄州男差點被砍成兩半

美式血滴子？天外飛來旋轉鋸刀 俄州男差點被砍成兩半