我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中國單身女網紅 瘋來美「取精」偏好混血娃

衣著光鮮白人女行竊小商品 華裔店主TikTok公開影像

出家（一一）

草白

那些與酒有關的事她聽說過一些。有次朋友聚會，他喝了酒，還要去開車，開到半路把車停在綠化帶，躺進後座睡著了。第二天清晨，清潔工看見車裡有人，以為出事了，打電話報警。警察來了，又是吹氣檢測、又是抽血化驗，最終被認定是醉駕。為了戒酒，他曾弄斷過一根小指頭，幸虧處理及時，又接了回去。

「戒酒的地方很多啊，何必來這裡呢「」山上那麼冷，平時也沒什麼人來。我們走後，估計大半年都不會有人來。」

「沒人來更好啊。」他笑著說，「可以和樹說話、和石頭說話，和天上的風、雲說話。」

──她發現他比以前更會說話，也更愛笑了。

如果不是穿著僧衣，廖青都以為他只是說著玩的。現在，外面很多人都這麼說話，無論年輕人還是中年人，都在試圖說一些從未說過的話，但很少有人真的這麼做。

「這茶好喝嗎？是寺裡的僧人自己種，自己炒的。」他忽然問她。

「有點兒苦呢！」她呷了一口，輕聲說。

「哦，可我什麼味道也嘗不出來。甜的、苦的，對我來說都一樣。」他一臉平靜地望著她。

「怎麼回事啊？」她感到詫異。

「不僅味覺沒了，我的鼻子也失靈了，什麼也聞不出來。在山下的時候就這樣，有大半年了。」

「去看過醫生嗎？」

「醫生也說不出原因。只說，或許哪一天自己就好了。」

「總有原因的吧？這世上哪有無緣無故的事。」

「可能是太累了吧……」他苦笑道。

他舉起手中玻璃杯細細端詳著，只見鮮綠色茶葉在茶湯裡一番沉浮後，早已舒展開來，「你看這葉子，浸在水裡，多好看啊。」（一一）

檢測

上一則

在上海「自由市場」買菜

下一則

編織情

延伸閱讀

余晨峰律師提醒 行人過馬路汽車要禮讓

余晨峰律師提醒 行人過馬路汽車要禮讓
歌手張洪量妻子換肝仍不幸病逝 醫揭手術成敗三大因素

歌手張洪量妻子換肝仍不幸病逝 醫揭手術成敗三大因素
他反覆胰臟發炎 竟是20年酒癮惹禍 2方式有效戒除

他反覆胰臟發炎 竟是20年酒癮惹禍 2方式有效戒除
司機疑醉駕飆車失控 半夜衝入男童臥室

司機疑醉駕飆車失控 半夜衝入男童臥室

熱門新聞

過期食物

2024-03-15 02:00
圖∕九子

死亡深沉的一瞥（上）

2024-03-15 02:02

跌倒記

2024-03-16 02:00
朱平（左）與人生伴侶Ming，共同創造自己與台東都蘭「非零農場」的嶄新未來旅程。(圖／朱平提供)

「當個樂觀主義者」 朱平身體力行簡單生活

2024-03-20 07:00

在挪威看醫師

2024-03-18 02:00

誤診

2024-03-18 02:00

超人氣

更多 >
漢堡薯條加小杯飲料要24元？這家連鎖快餐店引公憤

漢堡薯條加小杯飲料要24元？這家連鎖快餐店引公憤
房價低且靠近大城 這5個鎮最宜首購族置產

房價低且靠近大城 這5個鎮最宜首購族置產
蘋果女工程師飆車害死男伴後逃回中國 向警隱瞞誰駕駛

蘋果女工程師飆車害死男伴後逃回中國 向警隱瞞誰駕駛
電動車賣不動…油電混合車在美「銷量翻倍」

電動車賣不動…油電混合車在美「銷量翻倍」
每人擁近4棟房 鉅富把三分之一身家投資在這塊領域

每人擁近4棟房 鉅富把三分之一身家投資在這塊領域