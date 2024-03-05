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老高虛歲五十一，但他強調剛過五十歲。他母親逢人就求，說兒子不挑的，就是人太實在，緣分還沒等到。虛歲五十二，可看起來最多像四十的孩子，哪怕是帶孩子的離婚女人也行的。以前老太太會不好意思地悄悄補一句：帶女孩的好點。這兩年沒說了，大概都行的。

Jerry是樂跑團的靈魂人物，他知道團裡的每個人，熱心張羅每周六上午的跑步路線、每個月一次的聚餐。周六的十公里森林跑圓滿結束，空巢的單身幾個人圍坐在公園的木頭野餐桌兩邊，喝自帶的熱茶、熱咖啡 。老高只喝熱水，喝完從車裡拿出一只大蘋果，認真地啃起來。他從未問過別人是否也想要，都是熟透的人，反倒常問他要不要塊點心，或塞給他個包子、餡餅一起分享。

他很瘦，骨骼嶙峋，黑黃的皮膚緊緊包裹住他頭顱的輪廓，幾個重要五官的插入並沒有柔和面部的嚴肅。遠看近看，都像混跡於綿羊群的羊駝、雞群裡的火雞。

每有新人加入，都會問他：「有一米九嗎？」幾次之後，他打招呼：「你好，叫我老高，我身高一米九過一點點，哈哈哈哈。」而他啃蘋果的時候，總會有個人問：「老高，找到女朋友了嗎？」

也會有人幫忙補充：他是工程師，收入很不錯，還穩定。老母親每年來住幾個月，但承諾他結婚了就不過來了。鑽石王老五，從來沒結過婚的。

等他仔細地把最後一點果肉用門牙從果核和果籽之間剔出來，就會有人順嘴或者是故意問：

「老高，你到底要什麼樣的？」

「我愛的，也愛我的。」

「上次那個，你不愛她，還是她不愛你？」

「互相不愛。」

大家鬨然大笑。

每次都會有人帶著無奈、忍耐、無限的善意和不耐煩的焦躁教導他：「找個合適的人，好好過日子就行了，別談愛不愛的。」

老高被親友們教育了二十年，一絲不肯讓步、一點不願妥協。很多次之後，他知道無論怎麼解釋，都會得到語重心長或譏誚諷刺。他學會了不作聲，先用紙巾仔細擦拭桌面上的水漬、點心渣，再包裹好他的果核，認真分類垃圾，一次性拿走全部垃圾，再坐回座位上，雙手交叉聽大家講孩子、談物價。雖然不插嘴，但他是很好的聽眾，那副好像長年吃不飽的模樣，總會得到婚姻中的婦人們的感嘆和不平。

每次都有一個或幾個人分別前在眾人面前，誇獎他乾淨整潔勤快，誰有合適的人別藏著、掖著，又語重心長地教育他：只要你不談什麼愛不愛的，下個月就能結婚。大把人樂嫁，真的，絕對的。

「找個沒結過婚的都沒問題，只要你別再說必須彼此相愛的話，咱這個年紀的人了。」

老高梗了梗脖子，挺直腰背，不反駁也不笑。他大半年穿衝鋒衣和運動褲，夏天穿速乾衣和短褲，長年是這幾件調換，肌肉緊實。找不到一絲贅肉在別人身上表示完美體型，如果是老高，大家認為如果稍微有那麼一點肉，大概會有女人不介意他要談個愛情的要求。

老高並不挑剔，誰給他介紹女朋友他都去見。每次都在市中心書店附設的星巴克 喝咖啡，如果女人喝完咖啡沒有托辭先走，他會說：「咱們去Buntzen Lake走一圈吧？」

性格仔細點的女人會問：「一圈是多少公里？」

「十二點六公里。」

好幾個女人不熟悉本地公園的情況，走了幾百步就扭頭說回家。

只有兩個女人和他走完。其中一個微胖美女走得心情愉快、紅光滿面，非常贊賞他的健康生活方式，請他去吃了韓式烤肉。那一次，Jerry通知樂跑團姊妹們準備紅包，喜孜孜計畫婚禮必須辦中式的，大家趁機喝一頓。

又白高興了，每次約會都是人家從Burnaby開到Coquitlam和他見面，性格最開朗、最大氣，也最喜歡老高的那個有個十二歲女兒、離婚六年的豐滿東北美女，再也不來東邊了。據說把本村男人一起埋汰了。

樂跑團裡兒女雙全，公認最會說話、最暖心的艾米姊姊代表大家，找他單獨談話、Jerry用團長的權威和自己持續了二十六年的婚姻資歷，要求他坦白真實原因，好讓大家將來精準匹配，別浪費時間，盡快解決他的終身大事。聽了這些堂堂皇皇的理由，老高還是反覆強調愛情的複雜性和多變性。

大半年後，從Burnaby那邊輾轉傳回來真正的原因：每次約的都是健康的、朝氣蓬勃的、坦坦蕩蕩的會。他大概有點什麼毛病。摳門都不計較了，雖然這是一個男人最不該有的缺點。但東北美女不差錢，看他正派，打算著他不行就不行，過日子做個伴兒也好。可非要成天寫情書，還要問讀後感，這就不能忍了。

Jerry哭笑不得，落在最後，拽住老高逼他預約家庭醫生，做個徹底的檢查。老高怒了，說他們不可理喻。Jerry問：是他們還是她們？老高梗著脖子，甩下他走了。

老高平生第一次頂撞領導。雖然Jerry只是加拿大溫哥華周邊小城市叫高村的這個地方，不知道多少微信群中的一個民間的鬆散的跑步群的群主，也算是他領導。

再有女人說老高直男，情商低，不吸取經驗教訓，Jerry就嘆氣不語，扯扯他比老高還要精瘦的面皮包裹住的臉龐，令人懷疑他問出了什麼驚天祕聞。

Wendy姊和Lily姊對視了一下。她倆和Jerry家都在伯克山社區住。

Lily家的車庫門壞了，她老公正好回國奔喪，兒子在東部念書，她問Jerry能不能看看。

Jerry來的時候，她也叫了Wendy，理工男看了幾眼就說，Lily家車庫裡的那個花盆不應該擋住車庫門的感應器。東西拿走，捲簾門就恢復了正常。

一邊包餃子 ，一邊逼Jerry講真話。Wendy直說了，這次不是隨便介紹的女人，是她表妹聽了老高的情況願意試試。表妹馬上四十八歲了，才離婚三年，對走進婚姻這件事還沒絕望。上一段婚姻給她的經驗教訓，再不用就過期了，她想在本命年之前找個男人。不結婚也沒關係。看來看去，這個城市只有老高最合適結婚。

「他還是童子身。他不知道自己有沒有毛病，又沒試過，還不肯去看醫生。」吃了人家的三鮮餡餃子，還打開了一瓶機場賣一五八○的五糧液，Jerry必須說實話。

Wendy和Lily笑得肚子疼。她想來想去，怕介紹不成，反招表妹埋怨她介紹的人堵心，決定不給表妹介紹。

但她動了心思。男人在國內十幾年，不過來的理由每年都有新意，年輕時堅守的觀念如果發現貶值甚至一分不值，她覺得再堅持下去，自己都要笑話自己傻了。