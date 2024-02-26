圖／123RF

昨日不過是現時之回憶，

而明朝實乃今天之夢想。

──哈利 勒‧紀伯倫《先知》

（黎巴嫩作家、詩人兼畫家）

簡妮並非絕色美人，卻自帶一種清柔寧靜的氣質，含蓄自持，如水中月亮般隱現光華，彷彿是人群中最親近可人的那個，卻暗含冷淡的韻致，不容人褻玩，可以瞬間距人以三米之遠。

夏

「我要結婚了，就是這個國慶，會在佘山那邊辦一個午宴。你能來嗎？」

「喔，恭喜你，親愛的。真是太好了，是同那個上次你剛剛提過的季仲林嗎？」電話那端的好友李婉清停頓了一刻，爾後問道。

「就是他啦。」簡妮輕笑回答。

「喔，那真是滿快的。告訴你阿爸、姆媽了嗎？」

「沒，太麻煩啦。他們兩頭各有自己的新家，還有幾個小朋友要照顧，哪裡顧得上我。」簡妮話筒裡的音調全無波瀾，婉清聽著卻有些難過起來。

「那我一定會去討杯喜酒吃的。那要不要我幫你帶上你的二姨媽與三姨媽一道過去呢？」她強綻笑顏，希望能傳給電話另一頭的老友，一點歡快的情緒。

「嗯，好呀。我問過她們，她們願意去的。姨媽她們也都喜歡你，你帶她們過去，我也放心。」

「你這邊還有其他人要請嗎？」

「沒有啦，只一頓便飯罷了，不必勞師動眾。你知道我是最怕麻煩的了。」

「最近你有蕭崧的消息嗎？」婉清靜了一下，輕輕問道。

「喔，大約三個月前，他給我寄來一封信，告訴我他在約克找到的那位舊書修復老師傅非常棒，老先生還同時開設二手書店 。他準備在英國多待一段時間。

「一個月前，我已去信告訴蕭崧，自己準備與季仲林結婚了，他沒有回音。他是前年春節後離開的，我有兩年多沒見他了。如今已經是又一個夏天了。」簡妮近乎自語道。那邊的婉清唯餘沉默。

夏日的陽光照射在自圍牆外延伸入院的梧桐樹葉上，閃耀明亮。窗上懸掛著的竹簾過濾了烈日光焰，大片的明綠，些微的暗影。真是一個明媚的夏日啊。也許婚宴那天，可以穿那件外婆給自己改的淺藍色暗紋緞面旗袍，配低髻盤髮，正好可以用上自己二十歲生日那天，外公送的那管清朝白玉長髮簪，再配一對紅珊瑚耳環。這樣裝扮，應該會很有復古氣息，就好像外公、外婆也前來觀禮一般。他們會很喜歡自己如此裝扮吧，簡妮思忖。

與季仲林相識到現在，真是不算久，也就一年多一點吧。上個月自己竟然腦子一熱，就答應了他的求婚，真是有些瘋狂啊。人都說婚姻是賭博，趁著自己尚年輕，可以任性賭一回。

逢

第一次見到他，應該是在紹興路上那家私人美術館 吧？正是初夏時節，梧桐樹青綠可愛，尚無可怖的刺毛蟲突然自枝頭掉落，令人起一身雞皮疙瘩。

那日，畫廊裡展出的是一位中國美術學院畢業生的作品，主題為「四季」。基本是大幅尺寸的現代風格作品，多以平面、線條以及飽滿的色彩做媒介，營造出四季變幻難測的情緒，展現的也許是自然時節，或者是一種人生感悟。不過即便是在寒冷的冬季，冰雪之後依然有青松的暗綠，淡淡浮現於畫面之間，有年輕勁拔的生機隱隱閃爍。

特別喜歡一幅大件油畫作品，用了大量的白、藍與點點的紅，乾淨明亮，是春天的味道吧。站在畫前良久，真是喜歡，不忍離去。身邊有人來去，盤桓片刻後便無聲離開，並未曾留意。

「很有味道，是不是？」近乎耳語般的一聲嘆喟，突然在身後響起。

「是的。」簡妮下意識地回應著。她轉身看向背後一步之外站著的那位年輕男子。應該超過三十歲了，灰褲、白襯衫，頭髮修剪得清爽乾淨，氣質文雅。

「嗯，很適合放在客廳裡。」簡妮淡淡言道。

「那你要收藏嗎？」

「不了，不適合我那間石庫門小房子，尺寸太大。」

男子聽完笑了笑，「那我就要了。」

「沒問題啊。」

兩人微笑點頭致意，簡妮轉身離開畫廊，前往自己最喜歡的漢源書店。想著可以坐在靠窗的沙發上，喝一壺下午茶，吃點美味的小餅乾，挑一兩本喜愛的書讀讀，真是好愜意啊。

書店裡是一如既往的家常隨意，陳列擺設著恍若上世紀三、四十年代的老上海客堂間模樣的舊家具。空靈的法國香頌若隱若現地在室內縈繞，淡淡撫慰著人心。（上）