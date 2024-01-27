整個廣場屬於我（一三）

托尼說，會不會人家開店不是為了掙錢？──再說了，花娘娘的老公賣二手車 、二手家電、二手家具，應該挺來錢的吧？

不提那個丈夫尚好，一提楊雪梅火冒三丈。花娘娘的男人找她買點心，每樣嘗一兩件，最後買走一小包，吃的樣品比買走的多。

托尼笑笑說，他們兩公婆都是半點不吃虧，連去吃牛腩粉都要陳老闆打折，還要多給她一點牛腩。人家去他們店裡買花，一分錢優惠也不讓。

「氣死我啦……那些流浪貓，嘴那麼刁，以為自己多麼了不起！氣死我啦、氣死我啦……」花娘娘說，「慢著、慢著，楊雪梅你剛才叫我花姑娘？呸，你才是花姑娘！哈哈，本美女是花娘娘，不是花姑娘。」

剛才花娘娘翻日曆，發現是舊曆初一，想著要做做好事行善積德，拿大米去餵流浪貓，沒想到貓們理都不理她。托尼和楊雪梅有些聽不懂，直至看清楚花娘娘手中剩下的大米。托尼在這世上活了三十年，第一次見到有人拿生的大米餵貓，愣是不知怎樣接話。楊雪梅哈哈大笑而去。

之後托尼開始做午飯，花娘娘單手叉腰，站在廚房門外義憤填膺。托尼實在忍不住，讓她趕緊回店，免得她老公一會又發脾氣，不單單砸她的花，還把髮廊也砸了。花娘娘一愣之下翻白眼，低聲罵了句啥，走了。

相對於人來人往的髮廊，花店門可羅雀，花娘娘難免孤單寂寞。她結婚好幾年了，還沒要孩子，天天像個孩子似地向丈夫撒嬌，丈夫不在花店，她愛跑托尼這裡聊天，聊到沒啥聊的就看電視。做丈夫的不樂意啦，隨便找個藉口砸爛自家幾盆花，又帶幾位背心紋身男，過來旺財廣場顯擺。（一三）