趙梅英／圖

更讓大家印象深刻的是蔬菜園裡鮮嫩無比的蔬菜，新摘的絲瓜、豌豆、茄子、茭白，做成蝦米絲瓜湯、鹹肉豌豆、紅燒茄子、茭白炒肉上桌，食味之鮮，完全非超市蔬菜可比，大家讚美之聲不絕於耳。

「真是讓人嚮往的生活。」佳琪喜歡看國內的綜藝《嚮往的生活》，脫口而出這麼讚美惠敏的家，眾人也讚不絕口。

惠敏的女兒Joyce已經二十五歲，是一名藥劑師，正好和她的男朋友都在家。Joyce長得並不漂亮，但苗條纖細的身材、一頭飄逸直髮，很有東方女孩的風韻。她的男朋友是一個英俊活潑的白人青年，兩個年輕人吃完晚餐就禮貌地跟大家告辭，說是出去看電影。

大家嘖嘖稱讚Joyce，長大了、漂亮了、懂事了，男朋友也很帥氣、很體面。沒有比誇自己的孩子更讓母親高興的事了，惠敏聽著，笑逐顏開。

凌雲感慨地對惠敏說：「惠敏，你終於熬出頭了！」她舉起茶杯說：「來，以茶代酒，我們乾一杯！」

惠敏聽了，眼睛有些濕潤了。她這一路走來確實不容易，如今女兒已經長大自立，她和老郭終於可以享受生活，真是值得慶賀的時刻。

可是她還沒來得及乾杯，寒梅開口了。寒梅一向寡言，不過剛才吃鹹肉豌豆時，也是忍不住大讚好吃。這會兒她一言不發，待到大家誇得差不多的時候，她盤著核桃 慢悠悠地說：「這個男朋友看上去很可能是吸毒的，要小心。」

屋子裡其樂融融的溫暖氣氛瞬間凝結，空氣裡寒意逼人，彷彿冰霜突然侵襲。惠敏勃然變色，她個子瘦小但氣場強大，對著寒梅厲聲說道：「你非得這麼詛咒我們嗎？」

寒梅不為所動地說：「我就是說一個可能的事實，提請你注意。Joyce可千萬不要被他帶著沾毒。」

惠敏更生氣了，她冷冷地說：「不勞你費心！」

好好的一場聚會變得不歡而散，寒梅和老羅最先離開。惠敏餘怒未消，她對凌雲、佳琪和燕霞說：「以後的聚會如果有寒梅，我就不參加了。」

燕霞第一個旗幟鮮明地站在惠敏這邊說：「那我以後就只邀請惠敏姊，不再請寒梅了！寒梅當初也是這麼咒我家小寶的。我們家小寶這麼小就做了手術，太心疼了……」燕霞緊緊抱著Kevin，說著眼圈都紅了。

三年前，在燕霞家裡聚會。當時燕霞的兒子才三個月，雪白粉嫩，一雙圓圓的眼睛滴溜溜地轉，虎頭虎腦極為可愛，燕霞對這個兒子真是愛到極點。她不是不愛女兒，但是生女兒時，他們還在為生存掙扎，太過辛苦。而且女兒剛生出來是個醜娃娃，兒子卻是粉妝玉琢的漂亮娃娃。

燕霞到美國之後，先是去餐館打工，後來在梅西百貨 公司謀得售貨員職位。雖然售貨員工資不高，但有福利、有商品折扣。他們前兩年買了新房，雖然是最小的戶型，這些年日子也是過得蒸蒸日上。

燕霞抱著兒子，接受大家的讚美和祝福。剛生下孩子的她越發珠圓玉潤，在一眾比她大十歲左右的人中，顯得格外年輕嬌美。老史看著漂亮的嬌妻和兒子，笑得合不攏嘴。

「這兒子太可愛了，跟年畫上的孩子似的。」佳琪嘴角噙笑，溫柔地誇道。

「真漂亮，像媽媽。媽媽也越來越漂亮。」凌雲乾脆俐落地誇道。

「好久沒有見到這麼小的孩子了，這可愛的樣子真是讓人的心都融化了。」惠敏推了下眼鏡說道。

寒梅一直沉默不言，此時她說道：「這孩子的哭聲有點問題，可能有先天心臟病 ，去醫院查一下吧。」

彷彿劈頭蓋臉一盆冰水，寒意徹骨，所有人的臉色都變了。燕霞的臉上「嘩」地淚水就下來了。她沒有惠敏那麼大的氣場，她指著寒梅說了句：「你……你……」隨後抱著孩子，進了臥室痛哭不已。

「我也站惠敏這邊。」凌雲一面用手安撫著惠敏的後背，一面說道。她跟惠敏是同學，關係更進一層。凌雲說道：「我那時不也被寒梅咒過，失業了三個月……」

凌雲是讓人羨慕的女人。她和老顧是大學時的親密戀人，婚後一起在美國打拚，志同道合，舉案齊眉。（三）