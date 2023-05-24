三個愛喝咖啡的女人（五）

昨天看到公公溫柔的、充滿感情的那一刻，她相信即使她與公公之間隔著一堵牆，她還是能與公公溝通；即使她在深不可測的湍流中逆水而行，困難也終將會過去。雅君頭一抬，堅定地說，「我要加餐飯，多吃點才行。」

桌上淡淡的光束越變越淺，而後逐漸消失。陽光漸漸西移至窗外，枝葉隙縫猶可見到帶著淺淺的灰的藍色天空。陽光穿過臨窗枝葉繁茂卻疏落有致的大樹，灑了進來，鋪在桌面泛著一層微微的細碎金光，看著很是舒服。

豈止是窗外的陽光變化，三個人年年都回台灣探望父母，親眼感受到台北巷弄一年一年的變化，但變化的速度卻遠遠比不上父母變老的速度。尤其是一過了六十，覺得時間過得飛快，就像灑在桌上美麗的碎影，如此真實卻又虛幻。

「美琴，妳媽媽過世後，就妳爸一個人住？他現在幾歲？身子還好嗎？」馨馨問。

「我爸九十三了，每天還是窩在他城堡一般的書房裡，還好。」

美琴的父親在大學裡教書，與其說是教授，其實更像個老學究。自她有記憶以來，她們家就一直住在一個老巷弄的一棟老房子裡。屋裡一排接著一排的書架頂到天花板，為了節省空間，有的甚至連窗戶都埋藏在深不可測的書海裡。即使白天，整個屋子總呈現一種昏昏暗暗老舊的氣味，一打開燈，都還看得到懸飛的灰塵。一間屋子總被幾排書架，切割成兩個空間。

除了用書架隔開餐廳與客廳之外，父親為了將書全塞進書架裡，將兩個房間打通，用書架來隔間。（五）