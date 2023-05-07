湯明似乎早就看出了王慧的疑惑，他笑了一下，繼續說：「你肯定搞不明白，我為什麼不直接去找余浩，反而來找你，對不對？明人不說暗話，天下也沒有免費的午餐，這個事情是有條件的。」

湯明突然不說話了。

「什麼條件？」

「這麼說吧，有人喜歡你，覺得你不錯，所以想和你成為關係親密的朋友。」

王慧似乎聽明白了湯明話中之意，她咬緊了後槽牙，問：「是誰？」

「你放心，肯定不是我。」湯明笑嘻嘻地擺擺手，「我知道你喜歡余浩那種類型的，自然是看不上我的。」看著王慧的臉上絲毫沒有嬉鬧之色，湯明也變得嚴肅了起來。

「我呢，是我叔叔帶大的。他和我爸是同卵雙胞胎，他和嬸嬸也只有一個女兒。他總是說，從生物學角度來說，我和他的親生孩子在親疏上，沒有任何的區別，他對我特別好……」

王慧的腦子嗡嗡作響，一股氣在她的胸腔內聚集。

「我叔叔是個很有能力的人，白手起家，現在資產過億，有多少人排著隊想認識他……」

氣聚集成團，砸在王慧的胃裡，她想吐。

「余浩彈琴的那家酒店也是我叔叔的。那天你去看余浩彈琴的時候，我和我叔叔看見你們倆了，我跟叔叔提起，你們也是選秀裡落選的選手，他就記住你了。」

不能哭。王慧在心底對自己說，可洶湧的情緒還是控制了局面，眼淚很快就從眼眶裡洩了出來。

「喲，怎麼哭了。」湯明有點吃驚地問，「我也沒說什麼過分的話呀。」

「我叔叔不是壞人，也不像電視裡演的那些大款一樣腦袋大、脖子粗。他保養得很好的，每天都早起去健身 房鍛鍊，身材比很多二、三十歲的年輕人都挺拔……」（九）