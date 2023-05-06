說實話，這些王慧也不清楚。她和余浩的戀愛還處在你儂我儂、山盟海誓的夢幻階段，還在演著不食人間煙火的偶像劇，跟柴米油鹽還不沾邊。對於現實世界裡的問題，余浩沒提起，她也沒有問過。她知道余浩的父母，好像都只是國營工廠子弟學校裡的老師。

「娛樂圈是越來越難混了，咱們都是自己人，我也就跟你實話實說了。當初那個選秀，如果完完全全憑實力，那我肯定是不能出頭的，我算是才華不夠，關係來湊。現在就算我半隻腳已經進了娛樂圈，我才明白自己有多不行。放眼望去，那有實力又有關係的人也多了去了，千軍萬馬過獨木橋，聚光燈底下的位置就那麼幾個，想出頭真的是太難了。真的，我現在都想以過來人的身分，跟那些追夢的小男孩、小女孩說，還是去好好學習天天向上吧，混娛樂圈比高考 可難多了。」

王慧一直認真聽著，沒有說話。

「我覺得，余浩是有實力的，缺的就是這個關係。現在呢，有這麼個機會，我們公司可以送有資格的人去韓國培訓一年，向韓流取經嘛，去學一下人家的舞蹈啊、造型啊、編曲啊！當然費用什麼的，肯定是我們公司全部負責。到時候學成歸來，安排余浩參加幾個比賽，再加上有個海外留學的經歷，自然就會不一樣了。你看怎麼樣？」

事情王慧倒是聽懂了，可對於現在的狀況，她卻是越來越糊塗了。既然這是余浩的機會，那為什麼要特別告訴給自己聽？為什麼不直接聯繫余浩，又為什麼要突然害得余浩失去了彈琴的工作？（八）