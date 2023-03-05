我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

加州雖大雨綿綿 「解除乾旱」尚早 民眾仍須節約用水

星宇航空擴點美西 洛杉磯-台北4月底開航

托尼所了解的任性（全文完）

李東文

老頭說：如果不是十年前我撿到那五十萬，用來做生意，能弄錢給她看病，她早就不在啦！我們兩個的退休金加起來，都不夠她一個人看病！

「你撿了五十萬！」托尼很是意外。

老頭也被自己的話嚇到了。不過只是愣了一會，馬上就又釋然，說十幾年前的事，說出來也不怕了。當年他還有個把月退休，被生病的老婆、被天生殘疾的俊俊，折磨得夜不能眠、食不知其味，十分痛苦絕望──但是吧，老頭說，希望總會出現在絕望的邊緣，這就叫做天無絕人之路。有天夜裡，他在旁邊小公園的大榕樹下撿到了一個包，包內裝有工工整整的五十萬元人民幣。他心裡面想，如果這錢是用來救急的，丟錢的人該有多著急！

過後他又想，正常的人，誰會拿著幾十萬現金到處跑？而且還不把幾十萬元當回事，說搞丟就搞丟了！通過銀行轉帳，又不是什麼困難的事。過後留意著有沒人在尋找東西，外界一切照舊，啥異常都沒發生。

他糾結著，如何處置這筆錢，拿不定主意。直至看到老婆與俊俊在一起，磕磕碰碰的，做一件極小的事情都很費勁，一咬牙私藏了起來，到退休以後，用利用這筆錢投身於商海。

老頭子告訴托尼，他老婆那個是富貴病，隨著年齡變大，病會越來越嚴重，花費在醫院的錢會越來越多，是個永遠也填不滿的坑。俊俊呢，俊俊這輩子大概都無法賺到一分錢了──政府每個月都會給他發放殘疾補貼，但像他這樣的情形，手上多少錢都不嫌多，必須要設法給他留下一筆錢，保證他以後的生活……

俊俊爺爺從撿到錢的第二天起，在撿錢的位置放下兩只碗，一只裝貓糧、一只裝清水。他變成了一個更善良的人，助人為樂、行善積德。（全文完）

退休金

上一則

獲頒紐曼華語文學獎 張貴興盼國際文壇更注意台灣

下一則

櫻桃小口VS.性感厚唇

延伸閱讀

托尼所了解的任性（二一）

托尼所了解的任性（二一）
托尼所了解的任性（二○）

托尼所了解的任性（二○）
托尼所了解的任性（一九）

托尼所了解的任性（一九）
托尼所了解的任性（一八）

托尼所了解的任性（一八）

熱門新聞

黛安∕圖

亞裔高中生自殺事件（下）

2023-02-26 02:02
黛安∕圖

亞裔高中生自殺事件（上）

2023-02-25 02:02
林黛玉。（出自《紅樓夢圖詠》，改琦∕繪）

天上掉下《紅樓夢》（上）

2023-03-01 02:02
西雅圖地區很少人雨天打傘。（王士躍．圖片提供）

雨天不打傘

2023-02-27 02:02

相識的水管工

2023-03-03 02:00
七○年前的作者母親。

《老照片說故事》母親的一生

2023-03-01 02:00

超人氣

更多 >
華人個資驚現暗網 猛收垃圾短信電話…Weee！鐵粉氣炸

華人個資驚現暗網 猛收垃圾短信電話…Weee！鐵粉氣炸
滬女「準點下班」 上班3天就被炒…喊冤：來掙錢不是賣命

滬女「準點下班」 上班3天就被炒…喊冤：來掙錢不是賣命
亞裔家庭擁房率史上新高 白人、非裔落差10年最大

亞裔家庭擁房率史上新高 白人、非裔落差10年最大
拒絕搬遷與警對峙 養數十隻貓新州婦自焚身亡

拒絕搬遷與警對峙 養數十隻貓新州婦自焚身亡
蔡天鳳兒女獲悉媽媽遇害 真實反應令網友心痛

蔡天鳳兒女獲悉媽媽遇害 真實反應令網友心痛