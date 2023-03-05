托尼所了解的任性（全文完）

老頭說：如果不是十年前我撿到那五十萬，用來做生意，能弄錢給她看病，她早就不在啦！我們兩個的退休金 加起來，都不夠她一個人看病！

「你撿了五十萬！」托尼很是意外。

老頭也被自己的話嚇到了。不過只是愣了一會，馬上就又釋然，說十幾年前的事，說出來也不怕了。當年他還有個把月退休，被生病的老婆、被天生殘疾的俊俊，折磨得夜不能眠、食不知其味，十分痛苦絕望──但是吧，老頭說，希望總會出現在絕望的邊緣，這就叫做天無絕人之路。有天夜裡，他在旁邊小公園的大榕樹下撿到了一個包，包內裝有工工整整的五十萬元人民幣。他心裡面想，如果這錢是用來救急的，丟錢的人該有多著急！

過後他又想，正常的人，誰會拿著幾十萬現金到處跑？而且還不把幾十萬元當回事，說搞丟就搞丟了！通過銀行轉帳，又不是什麼困難的事。過後留意著有沒人在尋找東西，外界一切照舊，啥異常都沒發生。

他糾結著，如何處置這筆錢，拿不定主意。直至看到老婆與俊俊在一起，磕磕碰碰的，做一件極小的事情都很費勁，一咬牙私藏了起來，到退休以後，用利用這筆錢投身於商海。

老頭子告訴托尼，他老婆那個是富貴病，隨著年齡變大，病會越來越嚴重，花費在醫院的錢會越來越多，是個永遠也填不滿的坑。俊俊呢，俊俊這輩子大概都無法賺到一分錢了──政府每個月都會給他發放殘疾補貼，但像他這樣的情形，手上多少錢都不嫌多，必須要設法給他留下一筆錢，保證他以後的生活……

俊俊爺爺從撿到錢的第二天起，在撿錢的位置放下兩只碗，一只裝貓糧、一只裝清水。他變成了一個更善良的人，助人為樂、行善積德。（全文完）