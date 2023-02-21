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中國38歲「國寶級童星」陳晨傳驟逝 好友悲痛證實

托尼所了解的任性（二一）

李東文

如今妹妹已是三個孩子的娘了，疤還在。又說妹妹八歲有個大劫難，等到妹妹過了八歲生日，全家小心翼翼照料著，不讓她近火、不讓她近水、不讓她一個人與村裡的頑童追逐嬉戲。哪料有天她在學校上體育課，打排球，一頭扎在柱子上，撞脫兩顆大門牙。

托尼的兩個孩子，請童關花了一千六，每個八百元，外加幾包菸。這是幾年前的行情，不知現在什麼價了。他們這裡的習慣，懷孕顯懷後，就要請童關了──有專門一批人跑腿做這事，鎮上有個大領導，當然也有專門的算命先生。跑腿的是一群身體有缺陷但機靈的人，不是瞎子、啞巴，就是缺胳膊少腿的，行動實在困難的人，身邊還帶個小徒弟。

比如預產期九月，家裡人最遲要在春天拿個小紅包（五十到一百元不等），到「領導」家裡去，指定到時候請誰誰前來送童關，那麼此事就定了。孩子落地，當天那人便坐著摩托車，將童關送到家裡來。家裡長輩迎接童關，交出預先準備好的八百元大紅包和香菸，同時還要支付摩托車來回的費用。

如果不預先訂好人，在孩子出世前，冷不丁就會有人上門拜訪，要求到時候來給孩子送童關。這個人你還不能當面跟他（她）預定，得通過人家上面的「領導」來敲定，但你無論如何，也要給一個小紅包（五十元起步）和一兩包不錯的菸才能打發。一旦預約好，便不會有人來騷擾，安心等到孩子落地以後，給個大紅包即可。

這個習俗不知從何時開始形成的，沒有誰能例外。托尼鄰居家那哥們，與托尼同年，有一姊姊已嫁人，研究生畢業後在上海工作，三年前結婚，帶了父母過去大城市安享晚年。（二一）

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