托尼所了解的任性（一八）

與家人分隔千里，始終是托尼心頭的一根刺，一根很大的刺。

汽車 開進了高速路，周邊環境變得工整起來。因為傍晚下過雨的緣故，路燈下的綠化樹顯得生機勃勃。小邱說：你真幸福啊，明天上午就能到家，趕得上中飯，也趕得及年夜飯。

托尼認為小邱說了句奇怪的廢話，對他說：你好幾年沒回去了，真不想跟我一起回嗎？到了高鐵站補票應該可以，今年的車票不緊張。

小邱笑笑說：自從外公、外婆去世以後，我就沒有回去過了，我媽也不肯再回去。她跟我舅舅仇人似的，見面不理不睬，不知他們年輕的時候，發生過什麼事──我莫名其妙跑回去，我懷疑我老婆會打死我。就算老婆打不動，我媽也要打死我。

托尼說：不怕，她們都迷信到不得了，不會在新年期間打你的，你不要過了正月十五才回廣東就好。

小邱的老婆懷了二胎好幾個月了，每天早上起來，吐得驚天動地，卻沒什麼胃口，人變得越來越瘦，做啥都提不起精神。小邱說：讓你說得我都動心了，不過，現在回去，車放哪裡呢？

托尼說：這還不簡單，放在候車場，停車費我出。臨時買張高鐵票，跟我一起回去，就這麼說定了。一路上的啤酒我包啦，還有你愛吃的辣鴨頭，也要請你吃。

小邱說：不了，舅舅家的小孩子那麼多，我回去睡覺的地方都沒有，十分沒意思。

托尼當然知道小邱不會回鄉，只是忍不住像往年那樣勸一勸。「你可以住我家。」托尼說。小邱不說話，專心開車。

夜間的高速公路，車也不少，還有很多人像托尼一樣，堅守崗位，到最後一刻才回家。小邱的母親八十年代末來到廣東打工，二十歲不到生下小邱，送回鄉下交給父母養。（一八）