等呀等盼呀盼，女兒們粉了很久的南韓青春偶像團體Stray Kids終於要來舊金山灣區 （San Francisco Bay Area）開演唱會了。對於正處於青春期的兩姊妹來說，這可是一大盛事。兩個人老早就開始準備：提前一個月買好票，提前一周挑出衣服，提前一天選好髮型配飾，當天更是提前兩個小時就要求出發。

演唱會晚上七時開始，我們六時就到了，沒想到場外已經人山人海。我們三人趕緊跟上長隊檢票入場，沒走兩步，就被小販圍住售賣紀念品。「裡面賣的貴，我們這兒便宜」，墨西哥 小伙熱情推銷，邊說邊拿出一件黑色套頭衫，胸前印著簡單的Stray Kids幾個字，「和裡面的一模一樣，他們賣九十，我們只要五十塊錢」。

我心想，五十元也是溢價好不好？就這材質，肯定一件十元隨便批發。不過來都來了，買就買吧。於是我大度地一揮手：「妳們挑兩件吧。」沒料到兩個孩子一起搖頭，我正沾沾自喜女兒們懂事省錢，老大開了口：「外面賣的是盜版，錢到不了我們偶像手裡，我們要進去買正版，這樣偶像才有分成。」氣得我差點吐血。

孩子們，你們的偶像可比老媽我有錢多了，可是在孩子們「正版光榮、盜版可恥」的正義眼光下，我還是妥協投降，不情不願地走到場內售賣區，買了九十元一件的「高檔」套頭衫。二女兒又滿懷希望地問可不可以買五十元的高價螢光棒，還沒等我拒絕，工作人員已經抱歉地回答：「你們來得太晚了，螢光棒賣完了。」我頓感心情複雜，默默感嘆粉絲的錢真是好賺。

總算演出開始了，我鬆了口氣，癱在椅子上想打個盹兒，養足精神等演唱會結束開車回家。正在此時，一陣強烈的鼓點在我耳邊炸開，緊接著高亢的強音波和沉重的低音炮混合在一起，向我的耳膜高強度持續輸出，頓時我腎上腺素急劇飆高，血管舒張壓升至頂點，心臟不受控制地跟著節奏狂跳。眼前一片燈光閃耀，忽明忽暗、忽左忽右刺激著我的眼球，八個男孩空降到舞台上又唱又跳，粉絲們都瘋了，全體起立揮手應和。我家兩個也不落人後，老大站起來跟著搖擺，老二個子小，乾脆踩在椅子上，只有我穩坐如山，雙手按胸做西子捧心狀，倒不是有意行為藝術，實在是身體撐不住。

算了，一切為了孩子。我在一片喧囂的海洋中深呼吸，不時掏出手機數著時間盼望結束。終於苦撐兩小時之後，男孩們手拉手謝場了，我正打算起身離開，偶像們又重新出來，原來還要說話致謝。更沒想到的是，一個人代表全團致謝還不夠，八個人每個人都要說兩句。我忍不住出聲抱怨：「有完沒完？」還沒等我繼續發揮，女兒們齊齊飛來眼刀做噤聲手勢：「噓！我們就愛聽他們說話，說得愈多愈好。」

吃癟的我只好獨坐一隅，緊皺眉頭生悶氣。不知道場內有沒有和我心情一樣的家長，同是天涯淪落人，真想抱頭哭一場。

出門的時候天光還亮，回家的路上已經夜幕深沉，兩個孩子在車裡就睡著了。到家後，我輕輕叫醒她們，忍不住問：「演唱會好看嗎？」孩子們眼睛又亮了起來，說：「太好看太開心了，一輩子都不會忘記。」

接著女兒們體貼起來，一個說：「媽媽，妳累了，早點休息。」另一個說：「媽媽，謝謝妳帶我們去看演唱會。」

我疲憊的身體突然放鬆下來，心裡的某個地方慢慢變軟了。一代人終將老去，總有人更年輕，陪女兒去看她們偶像的演唱會，雖然辛苦，但自己也重新體會了一把青春。