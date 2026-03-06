我以前住在紐約（New York）唐人街一棟老公寓裡，當初搬來時，我對這裡的鄰居不算熱情，除了見面一聲「早」、「下午好」之外，誰也不會多說一句。我以為自己會一直這樣生活下去，直到經歷了一些事後，鄰居之間漸漸有了互動。

樓道盡頭住著蘿絲，有次她正在開門，鑰匙卻怎麼也插不進去。我主動上前，幫她抓緊門把手用力往外拉，鑰匙插進去一轉即開。她笑著說：「謝謝你，小夥子。我搬來十年了，這鎖總是難開。」我安慰她說：「如果以後再發生這樣的事，找我行了。」她聽後笑得欣喜，並邀請我進屋喝咖啡 ，我快樂婉謝。

蘿絲隔壁住著米格爾，他大概三十多歲，總是匆匆忙忙上下樓梯，手裡提著個粉紅色小書包，旁邊跟著個小女孩，正讀幼兒園，見到我會甜甜地喊「Hi」。有次，我在樓梯口見米格爾焦急地哄孩子：「麗莎，快一點，我們現在就得出發去學校，否則我就遲到了。」麗莎不說話，只抓著米格爾的衣角。米格爾將書包背上，把孩子抱起來，那一刻我看到他的背影很瘦，我猜是工作勞碌造成的。我對他說：「如果你不介意，我可以送你女兒去幼兒園。」米格爾眼裡閃著淚光說：「怎麼可以麻煩你呢？」我答：「正好順路，沒有問題。」米格爾將麗莎放到我車上，說聲「謝謝」就匆匆上班去了。

我把麗莎送到幼兒園時已經遲到，還被老師批評了幾句。第二天清早，我買完咖啡歸來，發現米格爾坐在樓梯間，眼睛泛紅，他憂傷地對我說：「昨天，我的工作丟了。」我不知道怎麼安慰他，僅把手裡多買的一杯咖啡遞給他。他接過咖啡喝了一口，聲音有點哽咽：「謝謝。我會想辦法的，為了麗莎。」後來我才知道，麗莎是米格爾姊姊單親撫養的孩子，他姊姊在新冠疫情中去世，他不得不承擔養育孩子的責任，令我肅然起敬，幫助他們的次數從此增多。

我樓上住的是韓裔大媽，走路急、說話急，我對她敬而遠之。有年冬天特別冷，暖氣系統出了故障，整棟樓的人都在抱怨，但就是沒人行動。

晚上八時，我的門突然敲響，打開一看是韓裔大媽，她裹著大棉襖，手裡端著幾杯冒著熱氣的湯。她說：「你一個人住，屋裡冷，喝點熱的。」我愣了一下，那一刻的暖，比湯更熱，不是因為它好喝，而是它帶著一種「樓裡人就該互相照應」的樸素情懷。我喝完湯她就匆匆往下一層樓走，敲另一戶的門，她的棉靴踩在樓道的回聲像節奏明快的鼓點，敲碎了整棟樓的寒意。我頓時受到感染，不由自主拿起工具跑到地下室去修暖氣爐，一個小時後，全樓恢復供暖，大家歡呼雀躍。

我想，我們生活在紐約，看似互不相識，毫無關聯，其實都被這棟樓、那條街、某個小小世界維繫一起。願人心的溫度，在緊要時候能迅速烘熱，守望互助。