老人跌倒

劉水荷
人老了就怕摔跤，有些老人原本很健康，可是跌倒受傷後較難痊癒，容易造成死亡。老人跌倒的原因很多，身體機能退化、疾病影響、藥物副作用、環境都有可能，真的是防不勝防。

先生的妹妹貝絲住在底特律（Detroit），去年夏天在附近的公園慢跑時，大概是踢到了一個小石子，摔了一跤，跌了個狗吃屎，滿臉鮮血，嚇壞了一些路人。這次摔倒讓貝絲的臉部受創嚴重，額頭挫傷、嘴唇腫大、掉了兩顆門牙；且不知道是傷到了臉上的哪一根神經，她的右眼開始不受控制地不停抽搐，看了許多醫師都查不出結果，讓她心情低落，再也不去慢跑了。

去年七月，貝絲去地下室洗衣服，一腳踩空，跌得滿臉鮮血，幸好先生在家，趕緊把她送去急診室。這次左邊臉頰擦傷、嘴巴撞破了，還好兩顆假門牙還在，醫師要求照X光，折騰了大半天，幸運的是沒有骨折也沒有腦震盪。

鄰居瑪格麗養的小貓平常喜歡在腳邊蹭來蹭去，某天早上，瑪格麗在廚房煮咖啡的時候被小貓絆倒，爬不起來。她跌得七葷八素，還好廚房是木質地板，雖然撞到了頭，但沒有流血，可是右邊的額角撞了一個大包，眼周出現瘀血、紅腫現象，看起來挺嚇人的。瑪格麗說羞於見人，最近都不敢也不願意去健身房運動。

同學阿美和幾名同事到台中東海大學踏青，走到一半腳扭了一下、跌了一跤，原以為並不嚴重，可是腿疼得站不起來，送去醫院後才知道比想像的嚴重：右小腿骨折。

另一個住在台中的同學阿雲患有帕金森氏症，某天下樓的時候手腳不協調，一時沒有抓穩扶梯，從二樓跌到一樓，跌得滿臉都是血。因為是獨居，女兒又住得遠，只好打電話給鄰居，幫忙送去急診室，幸運的是沒有骨折，只是把鼻子撞歪、嘴巴摔破了。

我右邊的耳朵因為小時候染上中耳炎，聽力只剩下百分之四十，同時也影響平衡，所以平時行走坐臥都很小心，沒想到還是跌倒。起因是我椎間盤突出的老毛病犯了，我不想開刀，打過兩次類固醇、經過近半年的復健，沒什麼效果，現在除了每天吃止痛藥，行走只有依靠拐杖。

那天晚上洗完澡出來，不知道是否因為止痛藥的關係，忽然恍神，整個人不知怎的摔在地上，半天爬不起來，先生在樓下，可是我無力呼喚。後來先生聽到巨響來查看，問我是否需要去醫院？我轉動了一下肩頸、手腳，左邊的肩膀扭了一下，右邊的膝蓋有點腫，但可能因為有地毯緩衝，其他還好。我說不必去醫院，還是趕緊拿衣服給我穿吧，奧馬哈（Omaha）的冬天挺冷的，半裸的我躺在地上很不是滋味。

事後我們檢討，認為老人們的住家環境應該注意一些事項：家具遠離走道、雜物收拾整齊、鋪防滑地板。如果可能的話，還是鋪設地毯比較安全，因為地毯可以減弱一些跌倒的衝擊力量，大大減低受傷的威脅和危險。

