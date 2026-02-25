加州 新晨老年活動中心每月最熱鬧最歡快的一天——慶生會又開始了。

這次慶生會上所有演出的節目完全採個人報名，節目單上有個人獨唱、男女二重唱；獨舞、雙人舞及集體舞等，還有樂器演奏，由於報名參演非常踴躍，因此，半天的節目編排非常緊湊。

這些七、八十歲的老人們，在老年活動中心盡情享受著豐富的晚年生活，也激發出他們對高水平生活的追求和嚮往，儘管表演不能稱之為完美，但顯現出的表演欲、濃厚的藝術追求以及年輕的心態，博得大家熱烈掌聲的讚許和深深嘆服。

其中有一些非常專業的表演節目，更是一種音樂和藝術的享受。唱歌跳舞這樣的表演藝術，不像書法和繪畫藝術愈老愈精通，但即便嗓子不再像當年那樣洪亮、清脆及優美，表演者們身體動作的協調性、專業演唱技巧以及動作的一招一式仍保有專業素養，同樣博得大家的歡呼。這樣出類拔萃的老藝術家鮮少露面登場，看到即是享受。

其中尤其引人注目的是兩名老太太的表演，一名是早年來自中國天津市的九十三歲老人，她表演的節目是國粹京劇 選段，演唱有板有眼、字正腔圓，一段梅派「天女散花」，博得大家的驚嘆和讚賞。另一名來自台灣的九十六歲老人，與她同在老年活動中心的女兒共同獻唱一首台灣歌曲，她的歌聲、身體動作和豐富的面部表情，充滿了自信和魅力，震驚所有人。兩人的表演，將慶生會推向了高潮。

這兩名老太太的精采表演和精神狀態的展現，給大家帶來更多思考和談論：在這樣的年齡居然能保持如此狀態，是平時保養得宜、是遺傳、是環境、是飲食、還是心態？在參加演出的老人們身上，很難看出年齡的記載和歲月遊走的痕跡。在他們身上，我們看到的是健康。

這場慶生會留給大家的不僅是歡聲笑語、插科打諢，更不是陪著吃生日蛋糕和披薩，而是陷入了深思和摻雜著人生經歷的熟慮。