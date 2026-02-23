美國鐵路（Amtrak）在營運淡季會推出一種票價僅五百元的特票，持有人可任選十個城市停靠出遊，條件是三十天內須用完。為了促銷，美鐵甚至會在短期內把票價降到三百，極具誘惑力。我們夫婦反正皆已退休 ，有的是時間，去年年初買此特票周遊了紐奧良（New Orleans）等城市，收穫尚豐。然不得不提的是期間誤點次數頻繁，幾如家常便飯，惹人氣惱，其中最不可思議的一次居然耽誤八小時以上，誤人非淺。

那可怕遭遇是在三月二十九日，火車原定下午三時半從達拉斯（Dallas）出發去小岩城（Little Rock）。在候車室等候時，看到指示牌上用馬克筆書寫的通知說火車引擎故障，必須更換，估計四時半可發車。但之後通知牌上的估時屢屢往後推，每次都讓人叫苦不迭。一直到晚上七時半，火車終於姍姍來遲，所有乘客已翹首苦等整整四個小時。

心神不寧的旅客疲憊地拖著行李到車廂內坐定，萬想不到火車依然滯留原地，紋絲不動，廣播只說修理尚未完成，請旅客配合。車廂窄小擁擠，乘客百般無聊，又毫無明確信息，有人開始向上帝禱告求助。更糟的是，車上幾次三番停電，連空調都停止運轉，空氣變得混濁，八時半後乘務員奉命打開車門，允許乘客下車散步並呼吸新鮮空氣，同時通知旅客可到觀光 車廂去領取餅乾和洋芋片，多少給人一些實惠和安慰。

眼巴巴地熬到深夜十一時半，車身晃動一下，終於啟程朝北奔馳，每個人懸掛的心方才放下。火車於次日上午八時半才開到小岩城，我們預訂的前一夜一百多美元的旅館作廢泡湯，只能自認倒楣。事後美鐵給所有旅客發了電郵，除道歉外還給每人發三十美元抵用券，僅可於下次購票使用，就算是把我們平白浪費掉的八個多小時寶貴時間給一筆勾銷了。

有過如此令人氣結的遭遇，其他的誤點事件就好比毛毛雨般微不足道。比如去年四月中我們從諾福克（Norfolk）前往首都華盛頓（Washington D.C.），原定下午五時可抵達，實際上卻延誤到七時才進站，耽擱兩小時。美鐵還算通情達理，事後給每人發放二百五十點積分作補償，卻只值兩點五美元。

美鐵當然也有準點的，而且應為多數，只是誤點率之高在我看來已到難忍地步。此外，它的車廂設施明顯老態，居然沒有任何顯示到、離站時間信息的電子屏幕，給半夜上下車的乘客帶來極大不便。任何人如剛從中國乘坐高鐵 回美，回想起和諧號與復興號的準時和「千里江陵一日還」，就不能不生出恨「美鐵」不成鋼之憾。