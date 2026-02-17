生活在美國，每年都有一段格外令人期待的歡樂時節，一進入十月，空氣中便悄悄瀰漫起一股節慶的喜悅。十月底，孩子們最愛的萬聖節率先拉開了序幕；緊接著十一月歡度全家團聚的感恩節，隨後聖誕節 購物季熱鬧展開，家家戶戶掛上聖誕燈泡串，夜晚的社區一片五彩閃爍的美麗燈光，十二月就迎來溫馨的聖誕節。我們所在的洛杉磯 （Los Angeles），每年的元旦迎來傳承百年的玫瑰花車大遊行，還有經典的玫瑰盃美式足球賽。到了一月中，我們又開始籌畫農曆新年，這一連串的節慶接力，讓生活中充滿了熱鬧與歡欣。

我在台灣時，過年總是與家人圍爐團聚，共享豐盛的年夜飯。來到美國讀書後，開始真正體會到「獨在異鄉為異客」的滋味。那時候還是學生，過年時頂多只能打一通越洋電話，向家人道一聲新年快樂。畢業後來到了洛杉磯，找到工作定居下來，也結婚成家後，人生開始進入了新的階段。過年的時候，雖然只有我和太太兩個人一起過年，不過我們還是很快樂地歡慶新年，會特地去華人 市場採買年菜，擺滿一桌，兩個人一起吃年夜飯。雖然有點簡單，卻非常溫馨，新的一年，總是帶著新的希望開始。

有了孩子之後，我們家的年味就漸漸地濃厚起來了。年夜飯的菜色愈來愈豐富，孩子上學後認識了更多華人家庭，我們開始邀請朋友一起來家裡過年。在熱鬧的氣氛中，除夕夜不再只是我和太太兩個人的簡單年夜飯，而是一場精心準備的盛宴。過年前的一個月，我們就開始籌備除夕夜的聚會，先擬定邀請名單，一一邀請確認出席人數，接著展開一年一度的大掃除。美國公司在農曆年不放假，但我每年總會在除夕那天請假在家，幫著太太打雜兼跑腿。

太太早早便擬好菜單與採購清單，原則上至少十道菜，寓意「十全十美」。洛杉磯的華人區每到年節總會推出各式年貨，我們會採買滷味拼盤，還有滷牛肉、蹄膀、豬腳、廣式燒鴨等，每年都嘗試一些不同的新花樣。

我們一定會準備小年糕，象徵「年年高升」；也會買發糕，寓意「發財高升」，討個好彩頭。餐桌上少不了一盤餃子，形狀如元寶，討個招財進寶的吉利，每一道年菜，都是承載著吉祥的祝福。太太會炒一盤髮菜配芥菜，髮菜諧音「發財」，芥菜又稱長年菜，帶著苦味，象徵苦盡甘來。還有一道黃豆芽，豆芽形似「如意」，黃豆芽炒紅蘿蔔絲或是筍絲，就是「事事如意」。

魚是年夜飯不可缺少的，代表「年年有餘」。我們從華人市場買回炸好的全魚，除夕當天先擺著不吃，要留到初一。到了初一，太太會用熱油爆香蔥、薑、蒜，淋在魚上，做成香噴噴的蔥爆魚。另外還會做牛肉、豬肉、雞肉三道肉類的菜肴，還有一道蝦或海參的海鮮。朋友家的孩子特別喜歡太太做的台式油飯，因此每年也一定要做一鍋油飯。

前幾年開始，我們社區附近的中國餐館開始供應新年應景的年菜了。他們推出十道年菜的菜單，第一次，我們訂了四道菜，非常美味可口又方便；去年他們更推出了整套的年菜套餐，我們訂了一整個套餐與朋友分享，省時又省力。今年，我們決定繼續訂購整套年夜飯的套餐，既豐盛美味，又能輕鬆享受團圓過大年的時光。