先生的同事們有一陣子很流行在紐約上州 買房子當第二個家或周末屋，因為工作的關係，大家都在曼哈頓 （Manhattan）租了公寓，但周末時開一兩個小時的車到周末屋，暫時離開城市喧囂，享受郊區的寧靜，周一再回到城裡上班。沿著哈德遜河谷（Hudson Valley）兩個小時車程內可到的幾個鄰近小鎮，像新帕爾茲（New Paltz）、伍茲塔克（Woodstock）、比肯（Beacon）等都各有特色，但我對購置周末屋從不感興趣。

原本以為是因為習慣住公寓大樓，後來才逐漸明白這和高中時經歷的「午夜驚魂」極有關聯，近日的「關門事件」，更證實了我的想法。那天正要出門去上十一時的跳舞課，很驚訝地發現大門竟微微開著，我心裡一沉，心想，難不成是先生一早出門上班時忘了把門關上？我一直在裡面忙著，完全沒有注意到門沒關。我匆忙地把每個房間查看一回，一切無恙，才放心出門。

這是住公寓的好處吧？尤其是我們大樓有門房，讓我無時無刻都覺得很安全，但高一經歷過的午夜驚魂還是不免在心裡留下陰影。那年我迷上了畫畫，每個星期六下午都跟幾個志同道合的死黨，一起去離學校不遠的畫室學素描，平日做完功課也會迫不及待地拿出畫本，畫東畫西直到深夜。

當時住的是台灣小鎮流行的透天樓房，一樓是爸爸賣建材的店面加廚房，二樓是爸媽、祖母和大哥的房間，我們三姊妹和小弟的房間在三樓，四樓則是曬衣間。那一晚又是畫到了半夜，我才想到該去睡了，但覺得口渴就朝樓下走去，想到廚房喝杯水後再睡。正要下樓時，突然看到穿著白T恤白短褲的大哥走上樓來，我正開口要問：「哥，這麼晚了你怎還沒睡？」那人抬頭看到我，我們同時大驚，因為那個人不是我哥。

那樣的驚嚇是我從未經歷過的，我無法說話也無法動彈，好不容易擠出一句：「你是誰？」對方斥喝我「不要說話」，然後逕自朝樓上走去。我連滾帶爬地進到爸媽房間求救，當爸爸終於聽懂我的敘述，到叫醒大哥一起拿著棍子去找那個侵入之人，這之間不知道耗了多少時間？最後當然是不見那人蹤影，唯一能證實我所述屬實的，是隔天當媽媽和鄰居阿姨們聊起這件事時，她們說已經聽過我們社區發生好幾起類似事件。

這個故事經過多次述說後，我的驚嚇不安感也逐漸變輕了。就像敘事療法 一樣，當我們能用語言把困擾自己的事說出來，它的影響力也就不那麼強大了。我至今仍記得那個人的長相，如果沒有經歷過那個事件，說不定我也會喜歡有一個大院子的周末屋吧？