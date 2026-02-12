當我翻開「人生由我」一書，梅耶·馬斯克 （Maye Musk）的故事如同一面鏡子，映照出我身邊那些平凡卻閃耀的人們。他們的生命軌跡，如同梅耶般編織出一篇篇動人的傳奇。梅耶以自律與熱情譜寫歲月，宛如一首低迴的慢板小夜曲，輕聲吟唱：「無論何時，都可以重新開始。」這句話不僅是梅耶的信念，也喚起了我對身邊親友的深刻共鳴。

梅耶在書中細述她在單親母親的艱難歲月中，帶著三個孩子在世界各地搬遷、打拚、求生的歲月。她的堅韌如沙漠中的仙人掌，默默扎根，又在不經意間綻放出生命的光采。這讓我想起我的朋友小雯，一個在高科技產業叱吒風雲的專業經理人，同時也是兩個女兒的母親。從清晨會議、親手烹煮晚餐到深夜的簡報，她總是游刃有餘，卻從不放棄晨間跑步時光。她曾笑著說：「早上五時半的跑步，是我整理思緒、重新啟動人生的儀式。」她的生活不是為了向誰證明什麼，而是一種對自我的深切照顧。我凝視著她，彷彿聽見梅耶的話語：「改變每一天，就是在改變自己的人生。」

梅耶六十多歲時重返伸展台，以優雅與自信挑戰世人對年齡的刻板印象，這份勇氣激勵了我身邊的另一名朋友小華。年輕時為家庭犧牲夢想的她，曾將畫筆束之高閣，待孩子長大成人，她重新拾起那支等待已久的筆，沒想到一畫成癮。她的水彩畫散發著驚艷的光芒：晨光下的街角、慵懶的貓影、公園裡飄落的葉片，無不栩栩如生。我曾鼓勵她舉辦畫展，她卻溫柔一笑：「這些畫是給自己的人生下半場的禮物，足矣。」正如梅耶所證明的，人生從無「太晚」，只要心之所向，隨時都能開啟新篇章。

然而，最觸動我內心的，還是小芬的故事。在兒子上大學的那年，她結束了長達二十五年的婚姻，她的丈夫情緒起伏不定、言語暴力連年，她默默承受，以為孩子長大、家園尚存便是最大的成就。直到某日，她翻閱「人生由我」，讀到梅耶寫道：「我這一生幾十年從未遇見真正讓我安心、稱心的伴侶。」這句話如同一道光芒，解鎖了她塵封已久的內心。她終於明白：有些人此生無需以婚姻定義自我，而是該勇敢奪回生活的掌控權。

小芬搬進一間寧靜的小公寓，開始學習烘焙、登山、插花，並與兒子建立起平等而溫暖的親情。她更將自身經歷化為力量，鼓舞身邊的女性朋友。她說：「許多人將家庭框得太窄，其實朋友也能成為家人。只要有愛與支持，那便是真正的家。」她的信念與梅耶的價值觀不謀而合，離婚不是人生的終點，而是轉身與自己同行的一場自我救贖。

「人生由我」宛如一場靜謐的對話，讓我看見身邊那些微小卻熠熠發光的靈魂。梅耶說：「你無需成為別人眼中的成功，只需成為最好的自己。」這句話如清風拂過我心頭，宛如一面鏡子，映照出那些在人生風雨中仍選擇誠實與勇氣的人們。無論是小芬的覺醒、小雯的堅韌、小華的創作，還是梅耶的故事，都是人生的傳奇，都在低語著同一個真理：人生，由我主宰。