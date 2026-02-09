大多數亞洲家庭對於到訪的來客，通常都會先奉上一杯好茶，而在歐美國家，大多都是以咖啡 待客，尤有甚者，如果能讓客人有一杯酒在握，似乎就更能展現主人的品味與熱情。

純淨雪亮的高腳杯內晃動著晶瑩剔透的葡萄酒，或紅的鮮艷亮麗，或白的淡雅清新，酒香溢散在空氣中，溫柔地引人遐思，多少的輕聲笑語、多少的歡樂時光，就從這杯葡萄酒開始。

多年前我們在瑞士 的伯恩 ( Bern），由先生一名在地的同事引領，坐進一間溫馨的小餐室；餐室精緻的壁爐內火光閃爍，正映著桌上的紅白兩瓶葡萄酒。酒能夠使食物更可口，也足以縮短人與人之間的距離，一餐飯讓我感同身受，確實是所言不虛 。

在不久前一個春暖花開的日子裡，先生與我又來到了美茵茨（Mainz），這是個位於萊茵河畔的千年古鎮，初以印刷術聞名，如今已成為許多大廠的製藥中心，同時也是德國 白葡萄酒著名的產地。我們併肩踩在熟悉的石板路上，一旁的水波蕩漾，只見渡輪往返如常，而老街的市集望之仍是青翠一片，花香亦撩人衣袖，我們走著走著，竟不覺又來到了附近的酒莊。

酒莊自然是品酒之地，我輕撫著那些整齊排列的大酒桶，內心已譜出其中蘊生出的香醇與甜美。都說酒不醉人人自醉，其實境由心造，或許把情緒放鬆，在心境平和的當下，才更能品出生活中的美好。

米蘭（Milan）也是先生與我一再前往，卻從不感到厭倦的地方；我們喜歡大教堂廣場上起落的飛鴿，也幾度流連於時裝區的櫥窗前，而街頭那無所不在的小餐館、樹傘下隨處可見的露天酒座，更一直是我們未曾或變的最愛。

走在米蘭街頭的任何角落，最常見的就是各處的大小咖啡館，而各個咖啡館一般也兼有酒吧。每天清晨都有許多趕著上班的人，來這裡點杯黑濃渾厚的espresso，就站在櫃台前匆匆一飲而盡，抹抹嘴後又頭也不回地離去；到了黃昏時分，下班的人潮再次陸續湧進小店，此時他們點的通常會是一杯老酒，同樣是仰起頸來一飲而盡，在回家行程添上完美的句點。

先生一向滴酒不沾，我則是徒有酒膽，卻沒有酒量，然而不知從什麼時候開始，蒐集來自四方的葡萄酒，已日漸成了我新的嗜好。朋友，一醉不能解千愁，但我是否可為你斟上一杯可口的葡萄酒？