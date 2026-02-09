詩人徐志摩的「再別康橋」使我一直嚮往著劍橋（Cambridge），女兒去劍橋大學作學術交流，使我有機會跟隨她來到劍橋。劍橋大學成立於一二○九年，至今已有八百多年歷史，該校出過六十多名諾貝爾獎 得主，是各國學者嚮往的高等學府之一。我懷著一顆虔誠的心瞻仰這世界頂尖學府。

在劍橋，我感受到了古典傳統的氛圍。劍橋大學許多古建築保存完好，聖約翰學院面對聖約翰街的大門建於一五一六年，門上方雕刻著創建人瑪格麗特夫人的徽章，至今清晰可見。沉重的大門是一六六五年造的，上面還有傳統的麻布折紋嵌板，也完好如初；一扇普通的門保存得如此完美，令人驚嘆。聖約翰學院的圖書樓建於一六二四年，劍河西畔的新院建於一八三一年，這些幾百年前的建築至今仍在使用，其歷史滄桑，給人一種神奇之感。它們傳承著歷史文化，顯示著劍橋的個性與魅力，記憶著劍橋光輝的過去，成了劍橋一道亮麗的風景線，一張耀眼的名片。

在劍橋，我領略到了美麗動人的詩意情懷。徐志摩說：「康河（今譯為劍河）我敢說是全世界最秀麗的一條河。」我來到了劍河邊，猶如看到了一幅美麗的油畫。遠近高低風格迥異的樓房、婀娜多姿輕輕拂動的垂柳、碧水清波蜿蜒流淌的劍河、青翠欲滴芳草萋萋的草坪、慢溯輕划漂浮自如的小船，到處充滿詩情畫意。有誰會想到，這所以科學發明著稱的高等學府，竟會有如此美麗動人的風景。怪不得徐志摩要說：「那河畔的金柳是夕陽中的新娘；波光裡的艷影在我心頭蕩漾。」

在劍橋，我呼吸到了濃濃的科學氣息。劍橋大學出過許多一流的科學家，如：牛頓、達爾文、霍金等人。在三一學院大門左邊的草坪上，有一株矮小的蘋果樹，別看它「貌不驚人」，據說它就是牛頓悟「道」（萬有引力）的菩提樹。如你細心觀察，可以在劍橋看到各處擺放著一疊疊的小紙片，這是為學者、教授隨時記錄突然冒出來的靈感的。林語堂說，在劍橋「學生與導師見面，導師坐在沙發裡，拿著菸斗噴煙，噴得學生的天才冒火。」導師與學生的隨意談話，也會給人無限的啟發，難怪劍橋大學出了那麼多有名的科學家。

我漫步在劍橋大學寂靜的校園中，感到與一般大學不同的是：聽不到男女同學的歡聲笑語，看不到年輕人的奔跑跳躍。在學校的遊覽指南上，明確地規定了「請勿喧嘩」、「嚴禁播放收音機和音樂」。我不敢放歌，怕打擾科學天才們的思維；我不敢喧嘩，因為安靜是劍橋應有的風韻。我站在聖約翰學院著名的嘆息橋上，望著淌漾在劍河中的平底小船，我不知道這小船是否載得下那些深遠的科學之夢？那個撐篙的女學生是不是另一個「居禮夫人」？

我要離開劍橋了，就像徐志摩一樣，「輕輕的我走了，正如我輕輕的來。」但與詩人不同的是：我輕輕地招手，多麼想帶走一片絢麗的雲彩。