多年前，我們在新澤西州 的布恩頓鎮（Boonton）學西岸搖擺舞，每周六上課三小時，晚上還回教室繼續練習，可是課上久了，學生心裡都有一個疑問：我們學的西岸搖擺舞和別人一樣嗎？

驗證的機會來了，羅格斯大學（Rutgers University）有個搖擺舞社團，二○一二年十月初，該社團在道格拉斯校區舉辦西岸搖擺舞比賽，叫「傑克與吉兒（Jack and Jill）」，歡迎各界跳舞人士來挑戰參賽或捧場觀賽。

「傑克與吉兒」起源於二十世紀初的美國，是社交舞比賽中一種獨特且有趣的形式。與傳統的舞蹈比賽不同，它最大特色在於舞伴並非事先固定，而是現場抽籤決定，旨在考驗舞者的臨場應變能力、即興創作技巧以及與陌生舞伴的配合默契。

這種模式強調舞者對音樂的感知、節奏的掌握以及舞蹈風格的靈活性，既考驗舞者個人的基本功，也挑戰其快速適應新舞伴的能力。

參賽者通常分為不同等級或年齡組別，以確保比賽的公平性和多樣性。評審則根據舞者的技巧、創意、舞台表現力及與臨時舞伴的互動來評分。

我們到達舞場時，看到現場不只有在學大學生，還有很多社會人士，這種多元參與正好打破大學被人批評閉門造車的現象，所以學生社團喜歡邀請社會人士來參加，以便相互切磋。與會的社會人士大都是新澤西州北部舞場常見到的舞林人物，他們個個身懷絕技，不容小覷。

一進門，就看到我們舞蹈學校的小師妹在舞池裡。她從高中起就跟我們一起上課學舞，前年才高中畢業，後來申請進了羅格斯大學。上大學後，她被搖擺舞社團發現是個舞蹈人才，因此受聘為此次擂台賽的六名裁判之一。看到同學在大學社團裡嶄露頭角，頗令我們欣慰。

舞蹈比賽開始之前，由羅格斯大學搖擺舞學生社團的負責人教授一小時的西岸搖擺舞課，負責教學的女士我們以前在普林斯頓大學的舞場見過。這晚教的招式都是很新潮的，幸好我們修行已久，沒被難倒。

小師妹的老媽也是舞蹈學校的同學，平時母女同班上課，沒想到的是她老媽居然以一身黑衣出現在舞池中當挑戰者。她使出絕學力戰群雌，初賽就勝出，還一鼓作氣拚到總決賽，結果贏得第二名，差一點就奪魁。看到這個好成績，我們亦感到與有榮焉，沒想到同學一出賽就名列前茅，讓我們跳舞的信心大增，再也不必妄自菲薄。

這晚活動有許多下場跳舞的機會，我和學生社團數名女學生交手，有些女生的功力屬於初學乍練，我立刻換成基本招式，正符合「遇強則強，遇弱則弱」的應變之道。

經歷了這次舞蹈比賽，除了增強了跳舞的信心，我們也覺得：既然年事已高，學跳舞並非為了參加比賽，而是運動健身。一個晚上下來，流汗不少，達到運動的目的。