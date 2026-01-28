秋高氣爽，萬物清涼，又是出外旅遊的好時節，我和女兒商量到外州轉一轉，最後選擇了南達科他州 的拉皮德市（Rapid City）。

本次出遊，女兒帶了微波爐蒸煮盒，我們在沃爾瑪 購買鮭魚 、銀鱈魚、肉餅等食物，利用酒店的微波爐煮熟後自製漢堡，出遊時將所有食物放車上，去到哪裡都可以吃，不受時間限制，不受空間阻滯，方便得很，所以幾天的旅程都是輕鬆隨意的。搞定了飲食，剩下的時間全部用來考慮如何使觀賞遊玩更有品質。

這天我們吃過早餐，做好當天的午餐後，動身前去「惡名昭彰」的惡地公園（Badlands National Park）。酒店到惡地公園約一小時左右，在美國，一小時的車程根本不是事，彷彿才剛起跑就衝線了，我們很快就到達了目的地。

惡地公園位在南達科他州西南部，這片土地經由七千五百萬年前的海相沉積，與三千三百萬年前的陸相沉積疊加構成，主要分布是頁岩及泥岩，又經多年風化侵蝕，形成尖峰、峽谷、溝壑、岩壁，土質地貌貧瘠而荒蕪。十九世紀法國殖民者到此，認為此地氣候乾燥，地質惡劣，難以通行，故以「惡地」名之。

園區有地質方面的介紹，我也上網查找了有關資料，粗略了解到一些有關「惡地」的知識，然而，我今日到此一遊，打算先忽略科學概念與知識，只想單純以一個遊者的身分去感受惡地公園的「劣質」程度，觀看此地錯亂複雜的地形，欣賞其蒼涼無邊的景致。

當天氣溫攝氏三十度，當地朋友告訴我，惡地公園的氣溫會比周邊地方高，一天下來，我的確領略到「炙烤」的味道。

公園有九百八十八平方公里，沿途基本都是乾旱氣候作用下而形成的峽谷、山脊、泥岩、褐石，四周岩體裸露，綠植稀少，沒有陰涼的地方可以躲避太陽，走出車外，強光耀眼，山風凌厲，抬頭邁步甚是艱難。

是日強風大作，接近飛沙走石，到山邊看溝壑絕不敢逾越，怕走近崖邊時會被勁風吹落山谷，只能乖乖站在棧道遠觀。草帽不能戴，唯恐按不住，也會隨風飄落山崖；衣帶打了結依然被吹散，再打兩結，也毫不留情地吹開，我們任由陽光曝曬，隨意衣袂飄飄，雙足抓緊地下，頂風挪步向前。但也拜山風所賜，讓烈日下的體感不那麼熾熱難耐，一天下來，汗也不曾濕衣。

園區的地質地貌因形成原因和侵蝕程度不同，呈現出百千種奇妙狀態，尖削「利劍」衝天，染色「饅頭」臥伏，溝壑深縱，山脊陡峭，沿途所見均是黃褐一片，惡地無邊。

也佩服當地政府如何把這片大面積的劣質土地打造成一個公園的，當初的開發者是怎樣的膽粗氣壯，形成這天馬行空的構想，在這堅硬荒涼的土地上開闢了一條條盤旋彎路，這些複雜的遊覽路線也不知是如何規畫修建的，實在應該給設計者與工人送漢堡、加雞腿。我們驅車兜了半天，可能也只走了一半路程，但這局部的遊覽，也讓我大開眼界，目瞪口呆。

這天的遊程，景色雖然壯闊，但略顯單調，遊程感覺有點苦中作樂，擬詩為證：晴陽洞照，西風滋擾，砂岩裸露處，溝壑絕飛鳥，遊人寥寥樹見少，山路迂迴風呼嘯，莫問景色觀幾何，只知人肉變叉燒。

惡地公園，一個不可不去、不可多去的地方。