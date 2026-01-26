我的頻道

我們有兩個女兒一個兒子，先後來到美國，都在馬里蘭州蒙郡（Montgomery county）工作和居住，雖然近在咫尺，但整個家族要聚集在一起並不容易。大女兒有兩個孩子，一個在紐約（New York）工作，一個在耶魯大學讀書；二女兒有三個孩子，大的在西雅圖（Seattle）工作，老二在路易斯安那大學讀書，老三在讀初三；兒子有一個孩子在讀高中。

兒孫們在外好幾年了，很想他們，我問女兒能否安排某個大節日讓孩子回來聚一聚？大女兒很理解，於是和大家商量，想在二○二二年聖誕節吃個團圓飯，大女兒負責組織家族團聚事宜。節日將至，在西雅圖的外孫給媽媽發來郵件說不回來了，因為公司要求部分員工在節日要完成某項任務，這次聚不成了。原本計畫家族團聚時，安排攝影師來照相，既然不能聚了，只能通知對方活動取消。

大女兒開始張羅下一次團聚時間。她和妹妹家、弟弟家商量了幾次，初步敲定二○二三年聖誕節，也通知了在外州的孩子們。但是到十一月底，我們接到中國養老金的部門通知年審，且要求親見本人，不接受視頻或其他形式。我們急急忙忙買了機票回去，試圖爭取聖誕節回來。沒想到，不光是和發養老金部門見面，還要到醫院做全面體檢，並將檢查結果送至有關部門；八十歲以上老人的補貼還得轉到地方銀行，辦好這些手續，得花些時日。如此一來，聖誕節前就回不去了。

兩次聖誕節都未能聚成，大女兒有點犯愁了，她和妹妹、弟媳說：「到二○二四年十二月看情況再說吧。」說時運那時快，時光無聲息地來到了十二月，大女兒和二女兒忙著和在外州工作與學習的孩子聯繫，他們答應聖誕節一定回來。

聖誕節將至，外地的孩子們都回來了，唯獨紐約的兒媳媽媽不能來。大女兒和大家商量，外地孩子們難得回來，決定好好聚一聚，請攝影師來給大家照相。

聖誕節前一天和當天中午，孩子們安排了兩場聚餐，大家都吃得很滿意，誇飯菜味道不錯。下午攝影師給大家照相，從各家拍照、各家和老人照、第二代三家合照，然後是第三代孩子們合照，最後是家族合照，大女兒說：「難得相聚，一定要多照、照全。」

難得的聖誕節團聚，大家在一起彼此交流，使感情、關係拉得更近了。第三代孩子們知道他們是爺爺奶奶、姥爺姥姥拉扯大的，是父母撫養成人的，聖誕節趕回來，也是感恩的表現。大家希望明年能再相聚，使親情更加甜蜜。

羅蘭岡 鑽石吧 哥大

