上世紀九○年代末，我們剛退休 ，就踏上了遠渡重洋的旅程。到德州 的達拉斯（Dallas）後，我們不曾想到，在這裡等待我們的不僅是一個全新的生活環境，更是一幕幕令人啼笑皆非，而又發人深省的人生片段。

海關通道上人流如織，輪到我們辦理入境手續時，工作人員卻示意我們需要接受開箱檢查。我們雖感意外，卻因心中坦然，便讓他們檢查。

兩名海關官員打開箱子翻檢，他們的動作彬彬有禮，檢查得卻格外仔細。突然，一名眼尖的工作人員從箱子夾層中發現了一包肉鬆——那是女兒擔心我們不習慣長途飛行，特意準備的點心。他們打開包裝，反覆端詳，又湊近細聞，最後連連搖頭說必須丟棄。我急忙用手拈起一撮放入口中，證明這是可食用的美味，結果那包飽含著女兒愛意的肉鬆，還是被丟進了專用的廢棄桶。

接著，我們看到一名年約五十、氣質嫻雅的華人 女士正在接受問詢。她舉止從容，看上去很有教養，當被問及「妳是從中國來的？是來探望兒子的？」她的回答清晰而自信。然而當工作人員問是否販毒時，她依然鎮定自若地回答「是的」，這個出人意料的回答讓海關人員頓時緊張起來，但再仔細端詳她，覺得不像，於是都忍不住笑了。

原來她學的是啞巴英語，閱讀尚可，聽力卻十分有限，所幸遇上了幽默風趣的官員。望著那名女士遠去的背影，我不禁感慨：語言的障礙或許可以透過學習來克服，但人與人之間的善意與理解，才是跨越文化隔閡的真正橋梁。

在達拉斯，我們結識了不少朋友，也聽到了更多令人回味的趣事。

有名老友的兒媳懷孕五個月時，前往當地最負盛名的婦產醫院進行檢查。美國醫師透過精密的彩色超聲波儀器，反覆查驗後鄭重宣布：「是個女孩。」盼孫心切的老友雖感失落，卻也接受了這個「科學」的結果。誰知到了分娩那日，產房裡傳來的竟是男嬰嘹亮的哭聲，真是出人意料，讓全家人喜出望外。後來老友幽默地說：「原來再先進的科技也會出差錯，這真是一個美麗的誤會。」

一名基督徒朋友在參加完一場追悼會後感慨頗深。他說，逝者的妻子在致詞時，沒有按照慣例痛哭流涕，而是深情地回憶起與丈夫共度的美好時光。她講述丈夫的善良、寬容與智慧，分享那些溫暖的生活片段。最後，她幽默地說：「他確實是個完美的伴侶，除了一件事——晚上睡覺時總愛放臭屁，常常讓我徹夜難眠。現在，我終於能睡個安穩的覺了。」這番真摯又風趣的話，讓原本沉浸在悲傷中的親友們，先是愕然，繼而破涕為笑。她用最溫暖的方式完成了對逝者的告別。

紅塵滾滾，歲月如梭，與其悶悶不樂，不如以一顆平常的心，珍惜每一個當下。畢竟，能笑著度過時光，總比讓憂愁占據年華來得好。這份歷經歲月沉澱後的豁達，或許就是跨越千山萬水後，最珍貴的人生收穫。

如今，每當夕陽西下，我們老倆口坐在庭院裡回味往事時，總會相視而笑。它們提醒著我們：生活雖然難免磕絆，但只要保持一顆樂觀的心，總能發現其中蘊藏的智慧與溫暖。