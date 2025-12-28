美麗傍晚的五彩雲朵，相映在荷花小水池面上。（圖／作者龔剴提供）

大洛杉磯 （Los Angelas）緊鄰太平洋之側，往西方看去一片汪洋大海，往東方開車只要兩小時就到達沙漠地區，其間直線距離也不過五十哩而已，但氣候變化卻有極大的不同。

冬天，太平洋寒冷的水氣吹不進來，大部分地區都不會下雪，了不起下幾天小雨，想要去滑雪的人們可以開車兩小時登五千呎的高山，有滑雪場可以如願。也有青年人再開兩小時的車到太平洋，穿上潛水衣去潛水或滑水，有何不可？夏天，洛杉磯天氣多半乾燥，通常一個夏天沒下過一場雨，白天可達華氏百度 以上但不潮濕，晚上氣溫會降到六十多度，給居民一個喘氣的時段。我們住在這裡已有三十多年，如今年歲已高早已退休 ，對於美國其他地區的嚴寒及酷熱氣候無法適應，雖然洛杉磯的生活費及繳稅較很多州都高，我們卻沒有遷居外州的打算。

九○年末，一個偶然的機會下，我買到洛杉磯東區丘陵地段的一塊空地，自己是學機械的工程師，平日很喜歡動手敲敲打打，對如何建一幢木造房屋很感興趣，便利用上班的空閒時間考了一個建築師執照，前前後後曾經購買舊房，拆建成新屋出售。買到這塊空地後告訴老妻，說這就是最後一次了，自己設計建築圖紙，送到市政府拿到建築許可後，再找小包工正式動土，等到建好之後，就成為我們兩老退休後落腳之最後居所。

有空閒時，我們坐在二樓陽台上，往西望去可以看到十五哩外的太平洋，白天晴空萬里時可以看到大型貨櫃海輪進出海港。秋分那天，整天白雲朵朵一直到黃昏，當旭日西下鄰近海面時，近半的天空映著紅色晚霞，頭頂上那片天夾雜著即將褪色的灰及藍，接近海面的一片天空則呈現淡黃色，稱此時看到的晚霞五彩繽紛實不為過，即刻用手機拍下美景。等到回房間檢查照片時，發現大門前荷花葉小水塘上反射著紅色雲霞倒影，還有一個鐵皮製造的仙鶴站在池塘旁邊守衛。說到這個鐵皮仙鶴為何會站在池塘邊，不得不做個解釋。

小荷花水塘除了養有荷花之外，裡頭還有一些錦鋰可供觀賞，幾年前的一天早晨，我發現池塘邊地上有幾條死掉的錦鋰，甚至還有半截沒頭帶血的魚屍，不知是遭何種動物的毒口，但松鼠或土狼都不太可能。這場災難發生過好幾次，在某個清晨，我從玻璃窗戶看出去，發現水塘旁竟然有一隻三呎高的大白鶴，眼睛盯著水裡的魚兒。我馬上衝出去，這隻偷魚賊搧著大翅膀，不慌不忙地騰空而起，真不知牠從何處而來。請教專家後，我上網買了一個白鐵的鶴型模型放在水池旁，據說白鶴在天空飛翔找獵物時，看見水池旁邊已經有其他偷魚賊早牠一步，後到的飛賊就不會下降了。

我將這張照片分享到我們同學的LINE群組，每名校友皆回訊稱讚，其中才女姜大嫂訊息照抄如下：「晨昏相對中，笑語盈滿室，信步碎石徑，蓮池葉田田，你我相依偎，夕陽無限紅。」