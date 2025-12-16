柯林斯（Corinth）位於希臘中南部，是重要的海陸交通樞紐，自古以來因其地理位置的關係，經濟和商業都非常繁榮。

聖經新約多次提及柯林斯，使徒保羅在第二次宣教旅程中曾在此停留一年半並成立教會，他曾經數次寫信責備與勸勉柯林斯信徒。柯林斯古城因兩千年來戰爭與地震的破壞，只剩下斷垣殘壁的廢墟，在現今新柯林斯城三公里外的西南方。

我們的遊學團早上抵柯林斯古城遺跡，走出考古文物博物館後已近十時半，導遊正仔細地介紹眼前只餘七根大理石柱豎立的阿波羅神廟（Temple of Apollo）遺址，突見一名女士氣喘吁吁地跑來，用英語問：「你們之中有醫師嗎？有緊急狀況！」來自德州 （Texas）的王醫師一個箭步衝出，跟著她往左方跑，想著她需要幫手，身為加州 註冊護士的我也隨之出列，趕往約兩百公尺外的現場。

只見一名男士臉色蒼白地坐在樹蔭下，額頭、左眼下方及鼻梁都擦破了皮，微微出血，且沾染了不少的塵砂。他神智清醒，視力正常，回答問題有條不紊，且四肢有力，應該不是中風；從他呼吸正常、無胸痛、無冒汗、 脈搏強而規律的情況來看，也不似心肌梗塞。他的幾名同伴圍繞在側，有人拿出血壓計，我測了他的坐姿血壓，扶著他站起來，再測站姿血壓，數據都不算差。這名男士沒有特殊病史，亦無糖尿病，清晨六時半吃了一些水果後，從郵輪下船，在雅典停留一天，預定次日搭機回美。他們是來自美國德州的天主教教友，與神父同遊歐洲，早上在神父主持彌撒時，男子突覺暈眩而不支倒地。

我和王醫師都推測他可能因空腹太久以致血糖 過低，當下沒有能快速提升血糖的橘子汁，只好要他喝點水或運動飲料，吃些簡單的食物。有人立即取出了早餐留下來的小麵包，有組員拿出濕紙巾幫忙清潔傷口，有人遞上抗生素藥膏。王醫生判斷男子沒有大礙，便囑咐他回美後盡快看醫師作詳細檢查，以確定是否有其他潛在病因。

一個半小時後，我們再度回到事發地點，見患者已坐在輪椅上，感覺尚佳，我們對他再三叮嚀後，才隨團趕赴下一個目的地──雅典。

有團友在飛回德州的飛機上遇到該名男士，他對我們的協助表示謝意，並詢問如何支付王醫師當時的急診費用。我相信這筆帳已經在上帝面前註明：「你們做這事在最小的弟兄身上，就是做在我的身上了」，而每一個參與這一次緊急救援的人，包括遞水的、抹藥膏的、借輪椅的、一路陪伴照顧他回程的同伴，都會是蒙神賜福的人。有什麼報酬比來自神的賜福更大呢？