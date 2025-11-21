我的頻道

任安蓀
在機場或飛機上，我常漫無目的地觀察眾生百態，藉以打發時間，有時也會遇上意想不到的眼界和領悟。

初夏，在往加州（California）的飛機上，笑容可掬的空服員正忙碌地依座次分發餐飲，前排的女客吸引了我的注意力。透過座位空隙，我見她以顫抖的雙手捧起一個透明包裝，很費勁地撕開包裝，再以右手哆哆嗦嗦夾出一塊餅乾送進口中，這一切對她似是自然不過的動作，我卻好奇，拿餅送口怎會需要如此費力？

她吃完了餅乾，卻怎麼也拉不開易開罐的番茄汁。我瞥見她以左手幫右手，意圖拉開罐上拉環，卻顫抖地握不穩，甚至幾乎握不住，旁座似乎是她的親人，便伸手取過代勞。那名女士雙手握好已經打開的番茄汁，顫巍巍地向托架上的杯子裡傾倒，一試再試，還是不成功，最後還是她旁邊的親人幫忙。喝完了大半杯，她拿起剩餘的半罐番茄汁，這次終於成功倒進杯子裡，我暗暗為她高興。

她再次雙手握杯，很享受地把蕃茄汁喝光，杯裡的冰塊因雙手的顫抖，在塑料杯裡碰撞作聲；她微仰脖子，讓碎冰塊離杯入口，每一聲、每一口，彷彿都是為主人的鍥而不捨而歡呼。

而後，女子和旁座者輕聲耳語，之後拿出iPad放置在托架上，開始閱讀電子書。抖動的五隻手指們，一起合作往上觸滑，或向下撥動，陪著主人專注閱讀，絲毫不妨礙或影響主人的讀興。驀然間，我悟察能夠擁有運轉自如的雙手和十指的幸運。

飛機安全落地後，坐我前排的這兩人起身離座，他們是一對白人夫婦，彼此的神情和諧愉悅，約莫五十多歲，丈夫頭髮灰白，穿著藍格子襯衫加淺灰藍色短褲，氣色極佳；戴黑框眼鏡的太太面容知性，有著一頭及肩棕褐髮，穿著連身的牛仔洋裝加開襟短外套，身形略微圓滿，很親切地和丈夫說話。

這一趟搭機，偶然看到這名似是罹患輕度巴金森疾病的女士，在飛機上飲食時，有尊嚴且努力凡事盡量自己來，丈夫也只在她努力過後才出手幫忙，他們的互動自然又有默契，十分合拍。

女士與她顫抖的雙手和平共處，先自助後才接受幫助的心態舉止，令人尊敬佩服。祝福這對夫婦和諧的感情與默契，能成為往後病情演化的支柱，始終如一闡釋愛的真諦。

