我曾經為了照顧父母而提前退休 ，在他們相繼謝世後，我有了很多時間，加上又有照顧人的經驗，就繼續看護著老人或病者。雖然每天做著同樣的事，但是我覺得是很有意義的。

春天裡的一天，我走在上班的路上，正是花開的季節，西雅圖（Seattle）這個綠色的城市加上鮮花的點綴，顯得格外美麗。我注意起沿途的風景來，路旁的黑莓還未成熟，是青紅色的。我過去經常帶父母在他們公寓附近公園的路上散步，當路邊的黑莓成熟時，我都忍不住去摘取，手常常被枝桿上的刺錐出血， 但黑莓是美味的。

草叢和綠葉在微風中輕輕搖動著，各種花朵爭相怒放，當我看見嬌艷的玫瑰時，想起那一年我去照顧瑪麗老太太。瑪麗家門外種了很多玫瑰花，她喜歡到院子裡去抽菸，每次我陪她在那歇息時，她都要採下一朵玫瑰，然後特意擺一個好玩的姿勢來送給我。瑪麗和我曾照顧過的一些人離開人世時，我很難受，也想起父母，雖然這些痛苦的經歷撕咬著我的心，但也讓我這個軟弱的人從中學習剛強，成熟地應對人生的變化。

走著走著，我見到路旁木做的小亭子，我曾經以為是鳥屋，但我現在的客戶雪莉女士告訴我裡面放的是書籍。這天我往書亭裡看，看到「灰姑娘」、「星夜下的故事」，喚起我兒時的記憶。

在大自然的和煦暖風，和文藝的薰陶中，我快走近雪莉家了。在走上她家台階前，一股濃郁的槐樹花香使我止步而迷醉了一陣子。

我先問了雪莉的身體狀況，給她該用的藥以後，就為她做早餐，咖啡 和煎餅的香味滿溢了整個房間。雪莉最喜歡吃我做的煎餅，每次都吃得精光，她那名叫糖餅的小貓在一旁看著我喵喵叫，好像提醒我莫忘記牠的飯食。我做完了家務事，給那一盆青綠的吊蘭澆完水後，就和雪莉坐在寬大的窗戶前，一邊交談，一邊等待著松鼠和烏鴉的到來。牠們每天都準時出現在院子裡，吃著散落的花生，糖餅好奇地趴在窗台上，觀察著牠們的一舉一動。

雪莉患著嚴重的糖尿病 和憂鬱症，當我和她談心時，她關上使她提升情緒的光亮治療燈，認真而充滿興趣地聽我講故事、談經歷。她的心緒再也不低沉了，而且經常開懷大笑，我也笑。笑真好，既能舒展心境、醫治傷痛，對身體也是個運動。

當然，生活不只是花香鳥語的芬芳氣息，特別是照顧人的工作，有時候要體驗不同的氣味。可是，只要有工作的熱忱，就會更好地適應這種自然的現象。心中有愛，就什麼困難都能解決。

我很喜歡這個工作，它能帶給病痛者和孤獨者陪伴安慰。我退休後，並沒有像許多人那樣選擇到處旅遊，但是，這個別樣的職場旅程，使我找到了生活的價值。在日常的工作和生活中，我不僅能徜徉於自然的美景之間，也能來趟心靈之旅。這是我目前的退休生活，沒有遠行，但是有一路芳香伴隨。