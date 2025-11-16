「西遊記」中講述唐僧師徒西天取經的路上，經歷了「九九八十一難」，但他們最終未被災難嚇倒，成功取得了真經。在這喧囂塵世中，芸芸眾生也難免遭遇大大小小的病痛與磨難，只要心中不懼，往往也能化險為夷、苦盡甘來。

幾年前，我們去德州 弗瑞斯可（Frisco）親戚家聚餐，女婿的弟媳提到自己得了一種怪病，動不動就會頭昏眼花、天旋地轉，伴隨惡心、嘔吐、出冷汗，整個人極為難受。有幾次她甚至因「頭重腳輕」摔倒在地，非常危險，不得不戴上頭盔保護頭部，以防跌倒受傷。

她去醫院檢查後被診斷為「耳石症」，雖多次治療，但收效甚微，病情反覆發作，令人束手無策。我們當時第一次聽說這種病，只覺詫異驚訝，除了叮囑她注意安全、盡量少活動、多休息，也實在幫不上什麽忙。沒想到，這病後來竟落到了我自己身上。

去年夏天，我突然感到劇烈的旋轉感，彷彿整個人懸空漂浮，即將墜入深淵，心中惶恐萬分。趕緊讓家人撥打急救電話，被送往急救站。醫院安排了腦部CT等一系列檢查，卻未發現病因，只開了些緩解頭暈的藥便讓我回家休息。

今年八月，頭暈的情況愈發頻繁，某日早晨起床竟連著摔倒三次，開冰箱拿食物時稍一低頭，幾乎又要跌倒。到了晚上，實在撐不下去了，只得再次請家人叫來救護車。

這次去了布蘭諾（Plano）的醫療中心。醫師為我做了常規檢查，又安排了核磁共振，影像結果顯示一切正常。醫師告訴我，可能患上了「耳石症」，一種常見但易被忽視的疾病，雖然發作時令人極其難受，但幸運的是，它是可以治療的。

隨後，一名康復訓練護士教我一套對耳石症有緩解作用的復位手法。她特別提到，只要按步驟做，許多患者一次即可改善症狀。

我在網上查到了一些資料，說耳石症是由於內耳中的耳石脫落，誤入半規管，引發異常的前庭信號所致。透過特定的體位動作，可以將遊離的耳石「晃」回原位，解除對神經的刺激。回家後，我便開始嘗試這種艾普利（Epley）耳石復位術。

我先坐在床邊，穩定情緒，接著將頭部向右轉四十五度，然後迅速躺下，頭後仰二十度；接著臉向左轉四十五度，此時會感到頭暈，我在心裡默念：「不怕，不怕」，堅持三十秒後將身體也向左轉四十五度，再將臉轉至完全朝左，此時又出現眩暈，我繼續念叨「不要怕」。等三十秒後，我慢慢將身體回正，起身坐在床邊，低頭靜坐片刻。

做了幾次復位術後，我的眩暈症狀明顯緩解，頭腦清爽了許多。

頭暈雖不致命，卻能折磨人心、影響生活品質，尤其是突如其來的天旋地轉，令人心神不安、無所適從。但只要對症下藥、方法得當，病情並非不可化解。如白居易在「首夏病間」中所寫：「忽喜身無病，泰然心自安。」這不正是我們所渴望的康復之境嗎？

回想這幾日的經歷，比起「西遊記」中的妖魔鬼怪，我們現代人面對的「磨難」或許更具體、更微小，卻同樣考驗心志。所幸，如今科技發達、信息便利，只要勇於面對，積極尋求幫助，病痛也能像耳石一樣——慢慢歸位，恢復正常。