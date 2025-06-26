去年十二月我回台灣二十五天，天天忙碌。即便如此，我還是在百忙之中抽空做了一件事，約了一個從美國回台灣省親的朋友和一個三十多年友誼的好友一起在台中見面。對的，我就是做媒，讓他們跨越人生長橋，找到一起老的對象。

第一次幫他們架橋時沒有架好，因為見面場合是在一個直銷的尾牙會上，會場有幾百桌人，而且節目進行得非常商業，廣播聲音吵嚷不堪，更不適合介紹或聊天。就算是餐會結束，我撮合兩人一起搭車去高鐵，以為這樣他們有機會私下聊天，能更好地互相了解對方，但就算是他們在高鐵喝咖啡，兩人的心還是不在對方身上。

翌日，我得知雙方對彼此沒有感覺，剛巧，兩日後我從中部北上，馬上找機會和其中一人喝咖啡聊天。

這個朋友的太太走了三年，他和亡妻感情深厚，以為就此得孤獨一人到老。平時他天天到兒子家幫忙照顧年幼的孫子們，周末就回自己家去。他對我說，「雖然周末才兩天而已，我已經感到寂寞得要命。沒人可說話，面對一屋子的孤寂，我連吃飯都沒味道。」

我是說話很直截了當的人，直接問他：「老實告訴我，你對我朋友的印象如何？」他說：「當天整桌都是她的親戚朋友，她有義務要招呼所有客人，因此沒有把重心放在我身上，我感覺沒有受到應有的重視。」我了解他的想法，便告訴他對方的說法是，「她的學生一直對她說，這個人很好，很溫柔，看起來是可靠的對象。」我想，這是女方委婉的說法，不好意思直接說她喜歡我介紹的人，而用學生的說法代替。

我向朋友直言：「如果你覺得自己一個人在家很寂寞，那麼，你的孫子們長大了，不需要你了，你變成天天都很寂寞，還得繼續一個人過三十年，怎麼辦？你還是要找人一起老，對不？」這個朋友承認了，我打蛇隨棍上：「你兩天後就要回美國了，趁這個機會南下和我的朋友共處一天，給彼此機會認識。我的建議是去奇美博物館共遊一天。」

我們離開咖啡廳時，這個理工男拋棄了理智，趕緊給我的朋友傳簡訊，約她翌日一起去台南的奇美博物館。因為我曾和女方一起出遊，我知道她很喜歡那裡的氣氛和展覽。

這一趟南下之旅，為他們帶來的是二見鐘情，兩人感情急速加溫，天天遠距視頻，還相約了一起去西班牙和葡萄牙旅行兩星期。同時，他們還討論女方到美國來一起相處一段時間，看看是否能適應這裡的生活，接著就預定了他們的婚禮。

在他們的交往中，每次聽到兩人喜滋滋向我報告近況，我總感覺，生命中持續的戀愛和有戀愛對象，是非常重要的事情。友人離婚三十多年，雖然和子女們的家庭同住，但還是需要有自己的家、自己的配偶，這是比較健康的中老年尋情過程。