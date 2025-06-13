前陣子收到住在加州（California）的阿美傳來的一張照片，那是二十多年前，阿美的媽媽來美國探親時，許姐帶我們去採蘋果時拍攝的，讓我憶起當年相聚時的快樂時光，如今景物依舊，人事已非，回首往事已隨風而逝，只留下回憶，讓人不勝唏噓。

一個人獨處或是安靜的時候，往事總是會不經意地浮現眼前。許姐和我相識於內布拉斯加州 （Nebraska）的奧馬哈（Omaha），她待朋友猶如親人一般，什麼是親人，就是在你有困難的時候真心幫助你的人。

許姐曾是許多人羨慕的對象，婚姻幸福、兒女雙全，可說是人生勝利組，然而天妒紅顏，她三十歲的時候丈夫因病去世，五十七歲時，自己也因為癌症 去世了，短暫的生命像流星一般耀眼而短促，讓人傷感不已。

我當年剛到銀行工作的時候，某個原是我休息日的星期天，在早上八時左右接到當天值班同事蘇珊的電話，說臨時有急事，拜託我幫她值班。原本這天我打算好好休息的，而且這已經是蘇珊第二次拜託我了，但她語帶懇求，還說我是她最後的希望，我於心不忍，只好勉強答應了。

值班近午時分，忽然聽到有人敲門，原來是許姐，她特別為我準備了便當，還親自送來，當時真的很感動。許姐除了廚藝高超，會做月餅、鳳梨酥 、綠豆糕之外，在女紅方面也很拿手，她曾經幫我做了一條裙子、幫堯太做了一條長褲、還替阿美織了一件毛衣。有一次我手術開刀，許姐主動來家裡陪伴、照顧我；在我面對新的環境和工作，心情緊張時，許姐鼓勵我說：「天下無難事只怕有心人」，我至今仍感謝她的關心和支持。

我們曾相約，等幾個朋友退休後就一起組團旅遊，可是許姐不到六十歲就被癌症奪去生命，此後再也沒有人提起這個計畫。許姐的離世讓我們感到震驚和痛苦，故人西去，大家都很悲傷，想到平日她對我們的照顧，除了不捨，更感謝她曾經的友誼和陪伴。世間最痛苦的傷心事莫過於死別，許姐在台灣過世，我們未能在她臨終時陪伴她，讓我們感到遺憾，也留下無盡的哀傷。

友情是珍貴的財富，它能在痛苦孤獨中給我們力量和安慰，在歡樂或成功時分享快樂喜悅。然而「故人何在，煙水茫茫」，逝者如斯，許姐留給我們無盡的思念，一憶起昔日的歡樂時光，如今物是人非事事休，未語淚先流。