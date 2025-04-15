全家正在考慮一次的短途旅行，希望找一個適合家庭並悠閒的城市度過周末。一位旅居加拿大 的朋友建議我們可以去稱為「北美小巴黎」的蒙特婁（Montreal）體驗一下。他說整個城市的氛圍會讓平常忙於工作的我們慢下來，當地的早午餐和法餐也非常精緻美味。聽了朋友的介紹，規畫好基本行程和預算，我們帶著期待的心情出發了。

抵達蒙特婁的第一天，我選擇從舊城區（Vieux-Montréal）開始探索。這個區域是城市歷史的起源地，保存了許多古老的建築和街道，彷彿置身於幾百年前的歐洲。這裡也是加拿大保存最完好的古城區之一，可以追溯到一六四 二年蒙特婁建城之初，當時這裡是法國殖民者的聚集地，如今以其獨特的歐洲風格和文化歷史，吸引著世界各地的遊客。舊城區則保留了大量十七至十九世紀的建築，充滿了古典與優雅的情調。

漫步在鵝卵石鋪就的街道上，周圍林立著露天咖啡館和餐館，遊客和當地人坐在露台上享受著陽光和美食。

詢問了飯店的工作人員，得知蒙特婁當地人都會選擇飽飽吃上一頓早午餐，作為周末最愛的活動。我們去了部落客推薦的時尚網紅店，餐廳是老闆舊房子的車庫改建的，裝潢風格簡約現代，裡面的裝飾品像是老闆從全球各地收藏回來的，桌椅很小巧，大門還是原本車庫的鐵門。雖然我們排了一個小時的隊，但食物上桌時，還是讓我們大讚值得。開心果咖啡、鮮果優格、鮭魚 沙拉和蜜糖法式吐司都使我們驚艷。

夜幕降臨，遊客的打卡項目一定會有看燈光展，聖母聖殿（Notre-Dame Basilica）的燈光展算是全球最知名的燈光展之一了。聖母聖殿是蒙特婁最具代表性的宗教建築之一，燈光展準時開始，透過高科技的燈光和聲音設計，將教堂內部的建築細節和藝術裝飾展現得淋漓盡致。觀眾被沉浸式的效果包圍，音樂絲毫不差地配合著燈光的每次跳動，彩色的光束投射在天花板、牆壁和雕像上，彷彿讓整個教堂活了起來。這不僅是視覺體驗，更是對城市文化與宗教信仰的深刻探索。

我們也為同行的孩子安排了他有興趣的活動，選擇了蒙特婁兒童科學博物館（Montréal Science Centre）。博物館的展覽主要圍繞著互動體驗，讓孩子們透過動手操作來學習和探索科學。例如，在「Fabrik」展區，孩子們可以運用各種材料和工具，像工程師一樣設計和建造自己的發明。另外我們比較喜歡的一個展廳是關於「食材來源」的主題，孩子們可以參加烹飪美食的遊戲，還能聞到全世界的香料氣味，或是看到不同食材原料的種植方法。

短短三天的時間很快就過去了，我們一家人感受到了蒙特婁這座城市獨特的多元魅力，這裡有豐富的歷史遺跡和充滿創意的藝術文化。

舊城區的石板街道與新城區的繁華商業區形成了鮮明的對比，但卻絲毫不顯突兀，反而讓這座城市更具層次感。