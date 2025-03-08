二○二○年六月的某天晚上，我住的加州 奧克蘭市中國城（Chinatown,City of Oakland, California）中心的商店被暴徒洗劫，隔天街上一片狼藉，滿地垃圾和碎玻璃片，商家略加清掃之後，只得在店面釘上了醜陋的木板或紙板牆，代替漂亮的落地大玻璃窗。

後來，市內每天從早到晚都有警車停在各個街頭守護，經過市民及商家一段時間的努力，情況逐漸好轉。到了二○二四年底，細看我們大廈，除了噴水池四周保持得尚為整潔之外，街上仍然有少數垃圾、廢紙及塑料袋，牆上、窗上仍有塗鴉。我們居住的大廈三樓花園裡的水坑積水近三個月，用戶下水道時常堵塞，有一次，熱水甚至停止供應了半天之久，管理費用卻由四百五十九元逐年大幅上漲至八百五十六元，大廈業主們怨聲載道。

大廈的董事會重新聘請有經驗且精通各種方言的經理，這名經理不但工作努力認真，而且每到月底，就把他們團隊所做的大小工作透明且公開地逐一列出，貼在告示板上。

例如，樓下噴水池邊花圃樹木的修剪、地面的洗刷清理，我們大廈負責百分之十一的費用，應付多少錢；樓上花園裡澆水的水管破裂、電梯停頓等，修理花了多少錢。大家掐指一算，眾家分攤，差不多應該是這個價錢，也就從此默認了。

去年九月，住戶反映三樓園地上的裂縫變成一窪水坑，管理處當即向董事會報告，十月中旬召開會議，決定請人來修理，十月底修理公司派人查看估價，經董事會批准，十一月中旬修補完工；下水道經常堵塞，請專業公司派人細查，方知原來是抽水機被結塊的油脂卡住，目前問題也已解決；樓下熱水爐十一月底上午緊急通知修理公司來修理，當天下午四時二十分大廈恢復熱水供應等等，逐一明白地在布告欄中公布。

這次選舉，加州本是民主黨 的天下，預計總統選舉若共和黨 落選，暴民可能再次鬧事，所以決定把難看的木板大門再度釘上。後來，共和黨川普當選，民主黨承諾要和平交接政權，十二月才開會決定把那難看的木板門取下來，恢復光亮的落地玻璃大門等等。

因為董事會十分負責，管理處不但特別努力，且公開和透明地把他們所做的事完全公布在布告欄中，讓業主們知道管理處所做的努力，因而諒解了他們的苦處。