我居住的小鎮珊迪泉（Sandy Spring），歸在馬里蘭州 蒙郡（Montgomery County）轄下，小鎮從西到東約一公里，人口稀少。鎮上有菸酒食品店、理髮店、花店、披薩店和一個麵包店；小學、初中和高中，都在鎮外。

108號公路縱貫小鎮，去銀泉鎮（Silver Spring City）乘地鐵 的車輛、校車和一路定點巴士都會通過這裡，上下班時車輛很多，異常繁忙。居民多住在道路兩側的林子裡，還有幾戶住在離鎮不遠的墓地旁，對中國人來說簡直不可思議，入夜後的小鎮靜得只有依稀的狗吠聲。

鎮上人不多，好像都認識，相遇時都要親切地聊上幾句；如帶有寵物 狗，總要讓人摸摸，逗逗，主人也很高興。老人相遇，閒話要多一些。有時遇到對方說了好多，我們聽不懂，只能用破英文說：「very be sorry，we are Chinese，English can say a bit only。」但他們很熱情，用手比畫著，想讓我們明白，一旦我們表示明白一點，他們就豎起大拇指。我和太太喜歡走路，公寓裡的人和鎮上的人見到我們就做出動作說：「walk，walk 」。

公寓裡的老人教我們洗衣卡如何充值和使用；太太想在晾台上放兩盆花，需要一條木板，交代了修理工A．J一聲，隔了一天就送來了。

有一天風和日麗，我和太太沿著小鎮主街漫步，走得稍遠一點，A．J急匆匆趕過來對我們示意：「回去吧，不要走太遠。 」他們的關心、熱情、友善，使我們感到溫暖。

鎮上有一條Meeting House公路，通往農村，車輛極少，成為人們欣賞野外風光之路。天高氣爽時，男女老少三三兩兩，絡繹不絕前往欣賞秋色。那裡秋色宜人，有望不到邊的曠野、樹林和一片片密不透光的竹林，還有絢爛的野花，小兔子在草叢中跳躍。向狗吠聲方向望去，有影影綽綽的散戶，宛如世外桃源。我們正慢慢融入小鎮生活、漸漸瞭解當地風土人情，盡快成為實實在在的小鎮居民。