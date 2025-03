我居住的小鎮珊迪泉(Sandy Spring),歸在馬里蘭州 蒙郡(Montgomery County)轄下,小鎮從西到東約一公里,人口稀少。鎮上有菸酒食品店、理髮店、花店、披薩店和一個麵包店;小學、初中和高中,都在鎮外。

108號公路縱貫小鎮,去銀泉鎮(Silver Spring City)乘地鐵 的車輛、校車和一路定點巴士都會通過這裡,上下班時車輛很多,異常繁忙。居民多住在道路兩側的林子裡,還有幾戶住在離鎮不遠的墓地旁,對中國人來說簡直不可思議,入夜後的小鎮靜得只有依稀的狗吠聲。

鎮上人不多,好像都認識,相遇時都要親切地聊上幾句;如帶有寵物 狗,總要讓人摸摸,逗逗,主人也很高興。老人相遇,閒話要多一些。有時遇到對方說了好多,我們聽不懂,只能用破英文說:「very be sorry,we are Chinese,English can say a bit only。」但他們很熱情,用手比畫著,想讓我們明白,一旦我們表示明白一點,他們就豎起大拇指。我和太太喜歡走路,公寓裡的人和鎮上的人見到我們就做出動作說:「walk,walk 」。

公寓裡的老人教我們洗衣卡如何充值和使用;太太想在晾台上放兩盆花,需要一條木板,交代了修理工A.J一聲,隔了一天就送來了。

有一天風和日麗,我和太太沿著小鎮主街漫步,走得稍遠一點,A.J急匆匆趕過來對我們示意:「回去吧,不要走太遠。 」他們的關心、熱情、友善,使我們感到溫暖。

鎮上有一條Meeting House公路,通往農村,車輛極少,成為人們欣賞野外風光之路。天高氣爽時,男女老少三三兩兩,絡繹不絕前往欣賞秋色。那裡秋色宜人,有望不到邊的曠野、樹林和一片片密不透光的竹林,還有絢爛的野花,小兔子在草叢中跳躍。向狗吠聲方向望去,有影影綽綽的散戶,宛如世外桃源。我們正慢慢融入小鎮生活、漸漸瞭解當地風土人情,盡快成為實實在在的小鎮居民。