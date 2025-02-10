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山火驚魂記

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洛杉磯（Los Angeles）是西班牙語天使之城的意思，但年年都有山林野火，地理環境與氣象周期造就了山火發生的高頻率，我們其實已經很習慣了，本來不覺得驚嚇害怕，但是這次的烈火卻是像一個惡魔，把天使之城燒得有如地獄一般。

洛杉磯周圍是綿延的山區，冬天的雨季過後，群山中雨水滋長的野草植被欣欣向榮，夏天時酷暑的高溫乾旱，使得山坡上全是被烈陽曬枯乾燥的雜草枯枝。一到冬天，洛杉磯就進入了聖安娜焚風（Santa Ana Winds）的強風季節，只要強風吹起，就是山林野火季節。

洛杉磯的西北方是一大片的聖費南度谷（San Fernando Valley），這谷區四面被山區環繞，我住在谷區的中間。一月六日，我們收到強風警告，風速將會是每小時超過一百英里；一月七日，強風呼嘯異常猛烈，在新聞中看到洛杉磯西邊的寶馬山花園（Pacific Palisades）區域燒起來了，我們所在的谷區，四面八方都是大大小小的野火。

我們家旁邊的范奈斯機場（Van Nuys Airport），那是消防隊滅火飛機、警察直升機和媒體直升機的駐地，不斷地聽到飛機進出機場飛過的聲音。當時收到一個烏龍的緊急疏散簡訊，當我們驚慌失措地收拾物件準備疏散時，又收到一個更正簡訊，原來是疏散命令送錯了。雖然只是虛驚一場，不過我們已經準備好了，隨時可以疏散。

我們家在谷區的中間，山火不太容易燒到，當我們出去買東西時，看到谷區南邊的山脈濃煙滾滾，火焰快速地蔓延，我們才開始緊張了，火勢如果沒有被擋住的話，那就要燒進谷區裡成千上萬的住宅了。回到家中，馬上打開電視，看到熊熊大火的燃燒範圍橫跨了好幾個山頭，還在不斷地擴大。十架直升機來回灑水，地面上的消防員開闢防火巷，還有消防員控制性地反向燒火。一直到了午夜時分，看到火勢被控制住了，才敢放心去睡覺。

山火繼續燃燒，新的山火不斷地出現，幸好聖安娜焚風停止了，火勢沒有再擴大，沒想到還有宵小之徒趁火打劫，進入災區盜竊。詐騙集團也十分活躍，我收到四個詐騙簡訊和接到三個詐騙電話，以火災為藉口釣魚詐騙。

大火燒了十八天之後，迎來了雨季的第一場雨，兩天的滂沱大雨澆熄了所有大火，暫時結束了這場劫難，一萬多棟建築物化為焦土灰燼，復建工程將是一條漫漫長路。二○二六年洛杉磯要舉辦一部分的世界杯足球比賽；二○二八年洛杉磯要舉辦奧運競賽，但願洛杉磯早日復原，迎接這兩場備受世界矚目的國際賽事。

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