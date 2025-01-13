我對郵輪 旅遊滿懷憧憬，十幾年前，我曾跟團友們從南加的長堤 （Long Bach）港口上船，經墨西哥 的恩塞納德斯港口（Ensenadce）再返回。三天兩夜的短程航行，只管敞開胸懷吃好、喝好、睡好，盡情享用船上設施，感覺搭乘郵輪真是一種快意人生的旅行方式。

從來不曾想過搭乘郵輪，會有許多的不確定因素，英國籍鑽石號公主輪（Diamond Princess）於二○二○年一月二十日從日本橫濱出發，搭載了染上新冠病毒的乘客，二月三日停靠終點橫濱，全船三千七百一十一人隔離，確診人數七百一十二人。這消息當時像突發的地震，一陣天搖地動令人驚駭。

然而郵輪的舒適及便利性，依然讓許多銀髮族深深迷戀，雖然變異的新冠病毒在去年夏天蠢蠢欲動，我們還是想一圓航向阿拉斯加的美夢。我們搭乘的雄偉號公主輪（Majestic Princess）服務周到，會在電視螢幕上預告抵達、上船和出發時間，服務人員還掛保證，絕不丟包郵輪的遊客。

在海上航行兩天，到達第一個停靠港凱奇坎（Ketchikan），便看見一副擔架抬著一個精壯男士下船。但願他的身體狀態不嚴重，若是耽擱太久，無法在預定時間返回船上，郵輪公司會怎麼處理呢？這是突發事件，又該如何掛保證？

我們坐上代號一二○的遊覽車，司機在車上來回數人頭，但無論如何就是少一個人，總不能讓全車的乘客乾耗著，司機下車到碼頭尋人無著，出於無奈便決定按時出發。我這才明白，即使購買郵輪公司承辦的陸地遊活動，只要不準時，還是會被司機丟包。

到達朱諾（Juneau）時，那時正下著滂沱大雨，門登霍爾冰川（Mendenhall Glacier）奇冷無比，司機在我們臨下車前，特地叮囑回程時間，並要大家記住車號。

這熱門景點的入口處擠了四、五輛遊覽車，唯恐搭錯車，我趕忙拿手機對著車牌拍照，圖個心安。

時間一到，還有四個人沒趕回來，怎麼辦呢？司機自言自語地說：「不等了。」一見有人搖頭不認同，司機只好忙著打電話請示總公司，得到的結論是請那四個遊客自己搭計程車回港口。我不禁私下慶幸這一路旅遊，一直慎防被丟包，否則以我們的年紀和英文能力，恐怕得在嚴寒陰冷的時空下，被嚇得瑟瑟發抖。

無論多麼小心，許多人還是被阿拉斯加的低溫給逼出病，在接續的行程中大家紛紛戴起口罩，幸而沒釀成大傳染。外子和我沒能倖免，喉嚨也開始感到不舒服，對著滿盤佳餚全無胃口。

當我們在史凱威（Skagway）等待返航時，船長廣播告知，郵輪會一直等到最後一個乘客上船才啟程。我真替那個遊客捏一把冷汗，謝謝船長貼心地為遊客設想，把大夥安全送回家。

搭乘郵輪最好結伴成群，萬一有個閃失，除了彼此壯膽，還能互相照顧。即使搭郵輪曾遇到一些狀況，但我們仍對再搭郵輪感到興致盎然。