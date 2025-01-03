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阿卡迪亞國家公園

老四

位於緬因州（Maine）的阿卡迪亞國家公園（Acadia National Park），被稱為精緻的自然教科書，這裡有海港、沙灘、島嶼、峽灣和湖泊，還有美東海岸線最高的凱迪拉克山（Cadillac Mountain）。

今年夏天，兒子駕車從布朗大學出發，直奔阿卡迪亞國家公園，我們首先來到小沙灘（Sand Beach）。這個由冰河刻出一方凹窪小口形成的小白沙灘，搭配上兩旁的峭壁岩石，景色優美獨特， 是大海的傑作。

當我們走近雷鳴洞（Thunder Hole）時，就聽到了海潮的轟鳴聲，其實雷鳴洞只是一個喇叭形的岩縫，海水湧進來沖擊岩縫頂端，會發出如雷鳴般的巨響。我們在岩石上小憩，海水是蔚藍色的，海鷗在身邊飛翔，暖暖的日照讓我們久久不願離去。

看了海景，就沿著喬丹湖（Jordan Lake）步道走到寧靜的湖邊。湖水微波蕩漾，沿途都有爬山的路徑，有靜水流深的幽境，也有驚濤拍岸的壯觀，在這種山海相繞的地方，分不清是海還是湖。

我們開車爬上山頂，在這裡可以三百六十度看到海洋、島嶼和山脈。放眼望去，碧波萬頃的大海盡收眼底，海天一色，一座座散落於海中的小島煙霧籠繞，一個接一個橫在大西洋中，一直延伸到天邊。

近處腳下的小鎮是Bar Harbor，渡口的郵輪正滿載著遊客去賞鯨。遠處只見原先的島嶼一時不知都藏到哪裡了，海上立起一片從來沒有見過的山巒，像水墨畫一樣，山巒時有變化，奇觀疊出，這些都是海市蜃樓。

阿卡迪亞國家公園以曲折的海岸線、深邃的峽灣、明鏡般的湖泊、壯麗的潮汐，再加上一望無際的大海而聞名，這座古老精緻的國家公園奇觀，很值得花時間來探索。

無獨有偶，到訪這一天是我罹癌的十周年紀念日，我聽從醫囑，放飛心情，足跡已經遍及美國各地，阿卡迪亞是我造訪的第四十個美國國家公園。

阿卡迪亞國家公園是造物主和美國的先賢們，留給人類的最佳贈禮之一，我十分感恩，這裡有洛克菲勒家族捐給公園的馬車石路 （Carriage Roads )；還有紐約一名銀行家和巴爾港的一名男子，於一九○八年購買的這座山頂，並在他去世後，還留下資金為公園購買了三座山峰。

正如蘇軾在「登州海市」的詩中形容「心知所見皆幻影」，從永恆的角度來看，人世間一切所有，無非都是海市蜃樓。這趟旅行我不僅觀賞了公園奇景，還重新認識了自己對人生應有的感悟。

喬丹 緬因州 郵輪

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