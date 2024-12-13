一早起床拉開窗門往菜圃望去，想看看那渾圓的綠番茄是否還在？幸好還在，我揉揉眼睛再看一遍，沒錯，綠番茄還在，要是在三個月前，這是不可能的事。

我種的各式蔬菜經過春天發苗，入土種植，夏天應是各種蔬果的採收季。但是那時候，前一天還見著在加州 南部（Southern California）陽光下閃亮亮、碩大的青番茄，第二天就只剩一個果蒂了。去年時，不知道是誰？還把橙樹上的橙子肉吃得乾乾淨淨，留下一層皮掛在樹枝上。看著地上被刨的鼠洞，以及在樹梢上邊吃著桑椹，邊開心晃著大尾巴的松鼠，不禁氣得我牙癢癢。

直到有一天，我親眼見到一隻老鼠從菜圃竄出，往山坡上一跳，我才知道除了松鼠、地鼠，我的庭園又多了一隻吃貨，原來我種的玉米、甘蔗、菜苗、番茄以及四季豆等農作物，都是被老鼠啃掉的，這該怎麼辦呢？我最怕這種令人頭皮發麻的老鼠、蟑螂類動物。

無奈之下，我開始上網查看各種殺鼠方法，我選了一種比較溫和的方式，用水泥混合糖和生米，旁邊放一盆水，如果老鼠吃了，就會因水泥和水在胃裡凝固，造成胃腸阻塞而死亡。

這樣放了好幾天，每天盆子裡都被吃掉一大半，但是卻沒見到老鼠的屍首，我的番茄仍然被啃掉，因此我認為這可能是「叫好不叫座」的謠傳。下一個方法是放毒藥，我選了一款「保證毒死」的品牌，每天傍晚，我將毒丸放在小碗，等著鼠輩來吃大餐。

鼠輩每天都會來光顧，但幾天後就沒動靜了，我想應該是有一隻老鼠死在鼠窩裡，其他老鼠看到教訓就不來吃了。唉！這不是要挑戰我的腦力與勇氣嗎？我只好硬著頭皮去買了標注「保證有效」的打鼠器。

當我細細觀察這種塑膠打鼠器時，我發現這是一種滿有心機的設計，底方放餌處被設計成可以方便放餌的小圓盒，誘餌放好後，只要輕輕一轉，就固定在一個平台環裡。那拱起的餌如同金蘋果，在貪吃的老鼠眼中充滿著誘惑，牠的腳只要輕輕踏到那個平台，就會觸動上方的塑膠蓋子，然後將牠壓死。我把小圓盒塞滿花生醬，在夜晚時放進菜圃，等著老鼠上門。

第二天一早，我去菜圃查看， 果然打死了一隻肥壯的老鼠。我用大夾子將牠取出來，用腳一踏就鬆開了塑膠蓋，之後將牠放進一個盒子丟入垃圾桶。我看花生醬都沒動，於是又把它放在菜圃裡，半夜時，只聽見窸窸窣窣的聲音，我想應該是又有老鼠中招了。

第二天，我發現腳被夾住的老鼠躲在花架下，不顧牠吱吱叫抗議，我壯起膽子，深吸一口氣，夾了好幾次才將牠連帶打鼠器一起給夾出來，再用一桶水將老鼠淹死。善後完畢，只見那花生醬還高高地豎立在平台環上，我不得不對這個「保證有效」的新型打鼠器，產生了無比的信心。

之後我在兩個月的時間，總共逮了十隻老鼠和兩隻負鼠（Didelphis virginiana）。有了這個捕鼠利器，明年可以先設下天羅地網，為了我的番茄炒蛋能順利上桌，到時候我還得再次鼓足勇氣捕鼠。