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失而復得的羊角麵包

樓克安
後車廂僅剩三個失而復得的羊角麵包，以及事後購買的一盒褐色雞蛋。（圖／作者樓克安提供）
後車廂僅剩三個失而復得的羊角麵包，以及事後購買的一盒褐色雞蛋。（圖／作者樓克安提供）

日前老婆和我回台灣度假一個月，十一月三日我們回美國，以便趕上總統選舉投票。家裡的冰箱空了，第二天老婆趁著時差還沒有發作時，趕緊到Costco買了一些新鮮食物。

我們將所有食物搬進屋內，已經快要下午兩點了，因為我每周日下午兩點，都要到女兒家陪孫子午睡，因此我沒有關車庫。幸好從我們家到女兒家，開車只需四至五分鐘。

當保母接到孫女回家後，我便開車回家；回到家時，老婆問我羊角麵包放在哪裡？這時我才忽然想到，當我把雞蛋和羊角麵包從老婆的車內搬出來後，我順手放在我的車子後車廂上。當時我還特地打開冰箱，確定沒有雞蛋後，我想那一定是我車庫沒關，過路人一時飢寒起盜心吧！

我自言自語地說，我們在美國一直都住在中產階級的社區，誰叫我們從住了三十三年的共和黨亞歷桑那（Arizona）紅州，搬到民主黨科羅拉多（Colorado）藍州來？難道藍州的中產階級社區，治安比紅州的中產階級社區差嗎？

我們去台灣的那一個月，對面的鄰居Jim自願幫我看房子。黃昏時，我看到他在前院整理院子，我便告訴他下午發生的事情，他安慰我說，他以前也遇過類似情況，因為車庫沒關，丟了一些東西。

晚餐後，我們例行到女兒家陪孫子、孫女玩耍，我進入屋內，看到廚房放了一盒羊角麵包，我眼睛為之一亮，我問女婿：「你的羊角麵包是在哪裡買的？」他說他下班回家時，看到大門口外面地上，擺著一盒羊角麵包，他猜是對面鄰居送的。

此刻我的好奇心湧上心頭，我問女婿：「你能不能看一下監視器證實一下？」結果竟然發現是一個好心的路人，看到下午我停在大門口馬路邊的車，後車廂上有一盒羊角麵包，就順手放在女兒家門口。此時在旁邊的保母補充說，她下午去接孫女，在巷口地上有看到一盒打翻的碎蛋。我很驚訝這次載著羊角麵包，破了我自己以汽車表面「無束縛載物」，行駛最遠的紀錄。

在此我特別奉勸所有老人們，千萬別暫時把任何東西放在汽車引擎蓋、車頂或是後車廂上，我們的記憶力有時候是禁不起考驗的；同時我也要找機會拉下面子，鼓起勇氣去告訴鄰居Jim事實的真相。

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