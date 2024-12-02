今年五月五日，我們在捷克布拉格（Prague）舊城廣場一家餐廳吃完早餐後，興奮地徒步到天文鐘樓旁，去參觀布拉格第二十八屆馬拉松 比賽。

「砰！」的一聲，發令槍準時在早上九點打響，在舊城區中，馬拉松選手沿著中世紀的石板路上往前衝，廣場上響起了「伏爾塔瓦河（Vltava）」音樂演奏，這是捷克著名作曲家貝多伊齊．史麥塔納（Bedrich Smetana）創作的著名交響詩「我的祖國」中的第二樂章，曲中描繪伏爾塔瓦河畔如詩如畫的壯麗景色。

就在前一天，我們搭火車從匈牙利布達佩斯（Budapest）到布拉格，車程耗時七小時，火車座位非常寬敞，可以把四個座位轉成面對面的包廂，中間有一個長型桌子可以放食物。

車務員常常來回走動，指著火車內用的食譜 ，詢問想要點餐嗎？食譜第一頁登了一張醒目的照片，是捷克有名的一公升（liter）玻璃瓶裝啤酒，售價一歐元。我們大口喝著捷克啤酒，看著火車窗外的鄉村景色，愜意無比。

不久後，火車在維也納站停下讓乘客上車，兩個面貌清秀、身材纖瘦的女孩，在我們對面坐下來。她們說著流利的中文，寒暄一番之後，我們話題一句接一句，有一種「有緣千里來相會」的熟悉感。這兩個朋友其中一人叫小荷，要來參加五月五日的布拉格馬拉松賽，這是我首次與馬拉松選手聊天，和她們學了不少關於馬拉松的基本知識。

火車到達布拉格時，已經是晚上九點，原本擔心坐火車七小時會無聊，但我們一直聊天，感覺時間過得很快，我喝了兩公升的啤酒，兩個女孩稱讚我的豪爽。揮手告別之前，互相約好隔天在馬拉松賽道旁見面，我和老公要到現場為小荷加油。

隔天是我和老公在布拉格自由行觀光 的第一天，我們一整天聽著音樂，跟著馬拉松選手逛布拉格整個城區。二十四公里長的馬拉松賽道路線從布拉格舊城廣場出發，沿著伏爾塔瓦河兩岸，包括老城（Old Town）、小城（Lesser Town）、康帕島（Kampa） 等區前行，經過許多歷史建築和名人故地，其中最著名的景點是查理大橋，平日遊人如織，當天只有馬拉松選手能夠在查理大橋上來回跑三遍，選手並且在橋梁密布的伏爾塔瓦河上的另外七座橋上奔跑，這裡被譽為「全世界最美的馬拉松賽道」。

下午，我們特地在馬拉松賽道的第三十五個里程碑標誌點，這是位於國家博物館 （National Museum）附近路旁，我們在那等著小荷跑過來為她大聲加油，老公還跑入賽道陪跑了三百公尺。之後，我們一起參加頒獎典禮，在頒獎台上感動地合照，慶祝小荷第一次完成全馬馬拉松比賽，我們也感到與有榮焉。

小荷賽後雙腿舉步維艱，我幫忙扶著她回到在天文鐘對面她們暫住的民宿，這是一個奇妙又幸運的因緣，更是一個永難忘懷的布拉格旅途回憶。