這些日子，老朋友聚在一起總是談到今後的去處，尤其是生活要簡化，因為年歲大了，不知道還能夠在這世界上活多久？身邊的衣物、古玩、字畫、手飾等，能夠出售就出售，賣不出去就送人，不能送人就捐出去，圖個清爽，不給後人添加麻煩。

我有一個住在新澤西州 的老友真的說到做到，她把家中一掃而淨，只剩下寥寥無幾的一張餐桌、一套沙發和廚房用具。原來漂亮而又溫馨的窩，變成了家徒四壁的空屋，冷冷清清，但她認為這是解脫。

也有幾個朋友老早就把自己住的豪宅賣了，夫妻倆搬到一房一廳的養老村，那裡有公用的大廳、花園、餐廳、健身房、游泳池等設備，不必再擔心剪草、剷雪、房屋整修保養等雜事，更不用煩惱民生問題，一天三餐都有旁人代勞，只是多年辛苦存的積蓄，幾乎全交付給養老村當押金了。

聽說也有一些朋友正準備回台灣養老，那兒費用比國外便宜許多，生活條件及飲食習慣更符合自己的需求。唯一遺憾是遠走高飛，和兒孫遠隔重洋，見面機會少了許多，愛家顧親的人會很捨不得。

我們夫妻也到了遲暮之年，自己的家雖然不是金窩銀窩，但是舒適窩心，有自己的書房和工作間，前院有可以動手整理的花圃，後院有大樹乘涼，兒孫來訪不愁沒有空間可以接待，問題就怕有一天無法自理，為了將來，是否要未雨綢繆先想好周全的辦法？

日前我參加的美術教學義工團，團長請我們大夥去她家開會，她年紀也不小了，守寡多年，一個人住在公寓大廈，面積雖不大，也有三房二廳，麻雀雖小，五臟俱全，還有裝潢好的地下室。一進她家就感覺到文化氣息濃厚，名畫、相片、擺飾等比比皆是，茶几上還有盆栽及鮮花，雖然東西很多，卻不顯雜亂，反而覺得很有情趣。

團長十分好客，還親自烘焙精緻蛋糕、餅乾待客，每個人都覺得賓至如歸，輕鬆愉快。她的觀念是人活著的每一天，就應該快快樂樂地享受生活，把自己的窩布置成自己喜歡的樣子，生活在美好的世界裡。至於未來，她認為船到橋頭自然直，不必早早發愁。

人各有志，也各有安排，天下永遠沒有十全十美的住處，無論如何，今後的去向端賴個人抉擇，我又何必斤斤計較？