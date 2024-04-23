在Bethesda社區賞櫻。（圖／作者提供）

今年三月二十一日，陽光明媚，風和日麗，正是櫻花盛開的季節，老年活動中心邀請老人去賞櫻 花。

往年都是去華盛頓特區賞櫻花，今年換了個地方，是到離華盛頓特區只有十幾公里的Bethesda社區。

在我們驅車前往的路上，老人很興奮，話匣子都打開了，先是讚美車上三個分別是九十二歲、九十五歲和九十七歲的老人會養生，性格溫和又身體硬朗，天天到老年活動中心從無缺席，真令人羨慕。有人還說：「要是能活到像她們這樣高齡又健康，那該多好啊！」接著就議論今天如何賞花，有人說要照幾張相片；也有人說要看看這裡的櫻花和華盛頓特區有什麼不同；還有人說看完之後，回去要畫一幅櫻花盛開的畫，掛在客廳天天欣賞。

車子大約開了四十分鐘就到了，Bethesda社區實際上就像一座城市，街道緃橫，屋舍密集，賞花者有人攜家帶眷，有的是團體單位去的，大車小車擁擠不堪，找停車位實在困難，於是司機先讓老人們下車，他自己去找停車位。

九十歲以上老人和行動困難者有工作人員照顧，大家沿著不同街道賞花，街道兩旁全是一棵接一棵的櫻花樹，一眼望去，滿街都是人，大家一邊走一邊照相，因為好看的櫻花樹實在太多了，讓人目不暇給，不知道應該和哪棵櫻花樹合影比較好？最後，大家都照了許多相片，我只是光拍櫻花樹。

遊客有人停下腳步仰頭賞櫻，有人低頭看樹幹，用手觸摸裂開的樹皮和樹洞。和華盛頓特區的櫻花樹不一樣，Bethesda社區的櫻花樹長得粗壯、高大、樹齡老。學林業的老人說：「這些櫻花樹齡大約在八十到一百歲之間。」有人問她：「如何判斷櫻花樹有如此高齡？」她說：「一看樹皮，二看樹徑，三看樹洞，四看枯枝。」

大家按照她的分析去看，每棵櫻花樹看起來都算老。為了考證，有人專門去請教當地住戶，住戶告訴我們：「這個社區裡最老的櫻花樹是一○五歲，最年輕的櫻花樹是八十八歲，先人當初在栽種櫻花樹時，都有掛上牌子。」他這麼一說，不少遊客都忙著找櫻花樹上的牌子，還真的找到了，牌子上有栽樹的時間，賞花的遊客真摯地感謝先人栽樹、後人欣賞。

我對老樹很感興趣，就對樹根、綻開的樹皮、樹洞和樹徑照了幾張相片當紀念。我一邊沿街賞花一邊拍照，光拍花不拍人，把盛開的櫻花逐一拍進自己的相機中。

別看這些櫻花樹老，花卻是開得十分茂盛，一朵接一朵，除了枯枝外全是花，而且花朵很大。賞花的人十分感嘆它們老當益壯，看著櫻花樹就想起和我們一同來賞花的三個高齡老人，難得有機會和她們合影，今天是好機會，在幾棵最老的櫻花樹下，大家和她們拍足了照片當紀念。

這天天空作美，大家賞花都很高興，在回家的路上，人人喜笑顏開。不少老人談到賞花感想，不禁感慨地說：「總認為自己老了，沒用了，有點病就開始悲觀。今天看了櫻花樹都老成那樣，樹皮開裂、樹幹全是疙瘩，卻仍然開了滿樹的花，大家絡繹不絕去賞花、照相，和櫻花樹合影，就意味著自身價值，讓人們記得老樹的存在。我們應該像老櫻花樹那樣，有著振奮、向上的精神，為社區和他人做點力能所及的事情，要走出萎靡不振的衰老狀態。」