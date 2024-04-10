老婆愛吃也是美食家，來到美國，我發現老婆不喜歡逛百貨公司，但特別喜歡逛超市，這和一般女性的嗜好大相逕庭。老婆經常逛的超市有中國和亞洲超市，以及一般的美國超市，每次她逛超市都會買很多食品，但她記憶不好，會「誤」買一些以為吃完的食物。

起初家中只有一台冰箱，後來老婆成為Costco 會員之後，每次從Costco回來，都會叫我到車庫去幫忙卸貨，把食物搬進屋內，逢年過節時，連前座地上都放滿了食物。有時食物不慎滑進座椅下方，幾天後，老婆聞到臭味才發現，總是怪罪我這個「搬運工人」不夠細心。在無可奈何之下，我們家添購了第二台冰箱放在車庫裡面。

老婆勤逛超市的主要原因，是老婆喜歡打開冰箱，想要吃什麼或做什麼料理，裡面各類食物和食材應有盡有，因此我們家的兩台冰箱，時時刻刻都是塞得滿滿的。就像是兩座水庫，永遠都是滿水位，根本不用擔心會乾旱缺水，如果遇到天災人禍，我們幾個月不出門，保證都不會餓死。唯有老婆生病或她單獨出遠門時，在我一日三餐努力進食下，兩台冰箱才可能會騰出一些空間。

塞滿的冰箱其實有兩大隱憂，首先要小心翼翼地打開冷凍庫，不能有任何輕微的震動，否則食物就可能會滾落地面。其次要拿取的食物如果不在表面，必須往裡頭使勁地掏，這時往往要大玩拼圖遊戲，想辦法將先拿出來的食物還原，如果不能順利歸位，冷凍庫的門就無法關上。

二年前，我們由鳳凰城搬到女兒住的丹佛市，我們已經過了將近二十年的空巢期，但仍然擁有二台冰箱。老婆的Costco會員也升級了，她不能師出無名，打著幫女兒買東西的旗號，去Costco採買的次數更加頻繁了。每當老婆問我：「家裡雞蛋 還剩幾顆？要不要去買雞蛋？」我知道她又想去Costco了，雖然只是去買雞蛋，不幸的是，我仍然要衝到車庫去幫忙老婆卸貨。

隨後，老婆先加入了「科州吃喝團」的臉書 ，經過幾個臉友介紹，老婆又加入了五個網購食物團，有專賣包子和水餃、台灣小吃和便當、蛋糕和麵包、北方家常菜和大餅，以及一家餐廳兼做網購。老婆的電話經常響起，又是「微」先生或是「賴」先生傳來的訊息，只見老婆戴著老花眼鏡，忙著滑手機下訂單。

老婆不會用GPS，只會付現金；不會用Zelle、Venmo，也不會用PayPal付款，所以我就成為老婆的Uber，三天兩頭載著老婆四處取貨，並負責上網付費。

後來老婆又想買第三台冰箱了，我堅決反對，但我總得找個正當理由和老婆解釋一下，我不敢責怪老婆，在搜索枯腸之後，我告訴老婆：「妳比我矮，現在體重和我差不多，我可不希望妳比我還重。」我們暫時不買第三台冰箱了，老婆看看我，露出半信半疑的表情。她採取窮則變、變則通的方式，竟然利用冬天的車庫當做臨時的第三台冰箱。

我很幸運娶到愛吃的美食家老婆，她愛買食物、愛做好吃的料理，那我就輕鬆地過著飯來張口、茶來伸手的日子。