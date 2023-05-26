自來美留學，經過苦讀寒窗、完成學業、拿到身分、定居海外，兒子一步步圓了擁有駕駛鍾愛小轎車之夢。

童年時起，兒子就特別喜愛各種小轎車。妻子掏出三元人民幣，給他買了一輛比火柴盒大一點的紫紅色玩具轎車，兒子歡喜地不得了，每天愛不釋手把玩。期間，早晚乘坐公車上下學，總是擠在司機後面的護欄外，扶欄杆邊觀瞧司機駕車前行，邊欣賞擋風玻璃外駛過的大小轎車，進而認識熟悉了各種小轎車名稱，並適時地向我和妻子傳告介紹。

兩年後，兒子生日到了，妻子問兒子：「喜歡什麼生日禮物？」兒子隨口答：「給我買一個大一點的玩具轎車。」我聽聞當即慷慨解囊，用剛掙得二十元稿費，給兒子買了一輛小飯盒大小的白色轎車，兒子把玩這輛轎車直到上了初中。

隨後時光，兒子走進大學校園，吐出了更濃烈的轎車夢：「大學畢業赴美國留學深造，那裡是車輪上的國度，人人都有轎車，不像我們這裡，只有少數富人擁有私家車，還有一些領導幹部享受特權乘坐公家轎車，大多數貧民百姓只能乘坐公車、腳踏自行車。」

轎車夢牽引，讓兒子大學畢業一個月，申請到美國俄勒岡州立大學研究生錄取通知，順利踏上赴美留學之旅，並在抵達美國四個月後考取行車駕駛執照，接著花四千美元購得第一輛日本 產豐田牌轎車。從此，刻苦求學之餘，兒子利用課餘閒暇，載同租一處住房的三位學友購物遊玩。不久，我和妻子收到兒子駕車載同學到舊金山觀光照片，禁不住當場感嘆：「兒子這麼快實現兒時轎車夢。」

隨後完成學業、拿到身分、購得住房、娶妻生子，兒子的小家生活日益殷實豐盈。兒子賣掉舊豐田，換得一輛八成新的本田 車；一年後又換得一輛尼桑吉普車，並給獲得美國註冊會計師的妻子添置一輛日本凌志牌轎車。

喜愛車的兒子以租車 形式開回家一輛德國產奔馳牌吉普車。我和妻子旅美與兒子一家人團聚後，兒子分別用奔馳吉普車和凌志轎車教我學車技藝。慶幸的是，我駕駛奔馳吉普車順利通過駕考，花甲之年在海外圓了開車夢，兒子隨即給我購置一輛二手本田轎車，讓我這個在東北家鄉騎了大半輩子自行車的小老頭，不光能夠快樂地接送孫兒上下學，還能經常載著結髮之妻前往商場購物買菜遊逛。

落戶天普地區，兒子、兒媳享受著遷新居的歡欣，將到期的奔馳、凌志車送還廠家，再以租車形式，開回來一輛日本產大吉普和一輛麵包車。寬敞的麵包車，為全家人出行遊玩提供了更寬敞舒適的空間。

棲身海外十五個年頭，兒子先後擁有駕駛各種小車十輛，真正品嘗了轎車夢的香甜與美妙。