傍晚雷陣雨過後，大家正準備收工，忽然有人驚叫：「天上槓槓了。」一會兒，橫跨藍天的彩虹消逝無影，奪目的晚霞染紅了半邊天。我光腿站在水渠裡一邊洗腳，一邊將鐵鏟按在稻田邊埂的青草上來回磨擦，將汙泥擦淨，準備回家。這時，中堯隊長記好各人的工分，吩咐大家：「明天早工還是鏟泥積草塘。」然後拿工分本指著我和雲成：「今晚你們看更。」

夏秋兩季收穫期間，地裡的玉米、黃豆、山芋及收上場頭的糧食時常失竊，深夜突然而至的惡劣天氣也會給快要到手的收成造成損失。眼下，部分秋糧已經成熟，於是隊裡安排社員「看更」，即夜裡值班巡視。我家在隊房的西北方向，同齡的雲成家在東南，這樣安排也是防止互相串通行竊。

晚飯後，我帶著手電筒來到生產隊場頭。兩人先在四個糧囤和沒有脫粒的赤豆、黃豆堆周圍仔細察看，白洋灰蓋的印跡清晰無損，三大兩小的麥草堆四周也是清清爽爽，堆頂碼有胳膊粗的稻草繩，絕不會被大風吹掉，隊房屋子的兩個木門鎖得嚴嚴實實。

俗話說「老虎也會打盹」，所以，看更的重點是下半夜巡察。我倆先坐在石滾上歇息，有一句沒一句地聊天，天空深邃莫測，繁星閃爍。不知什麼時候，月牙從樹梢落到西邊的玉米地裡去了，天黑得伸手不見五指。一陣夜風吹來，渾身涼颼颼的，雲成站起來，拍拍屁股，問：「先巡一遍？」

我起身跟在雲成後面，出場頭從高格（高於低田的狹長旱地）玉米地北側的小路先朝東北方向巡察。走一里多到了盡頭，從大莊溝的土壩折向東有片十幾畝的低田，南邊大墩子種著玉米，玉米已經飽槳，正是煮了吃的最佳時間。玉米行間套種了黃豆，青梗泛黃的角子肥大飽滿。

這片一等肥沃的黑陶土田地，是隊裡的高產田，由於周圍沒有人家，是小偷容易光顧的地方。我倆商定，分別從兩塊田角包抄過去，最後在田塊的東南小港（比小河窄比排水溝深的水道）盡頭的土壩會合。

分手後，我躡手躡足沿田埂走了十幾步，就警惕地蹲下身子，埋頭貓腰朝玉米行子的空隙偵察，側耳靜聽許久，只有風吹玉米葉子的「沙沙」聲。繼而，又慢慢繞到東田邊，閃進玉米行間裡蹲守，睜大眼睛朝四處張望。一隻螢火蟲轉著圈兒從我面前飛了過去，成群的蚊蟲開始圍攻，我實在堅持不住，跑了出來，驚得一條水蛇「滋溜」鑽進草叢。

這一連串的動作弄出不小的動靜，幾十米外的雲成以為有情況，邊大聲呵斥邊往這邊跑：「站住！」我打開手電迎面照了過去：「站個鬼。」話音剛落，只聽「咚」的一聲，隨即傳來雲成的呼救：「快來拉我！」

我三步併成兩步趕了過去，原來田埂上有個新挖的排水缺口，剛才的手電光正好晃到了雲成的眼睛，他看不清腳下踩了落空，跌入深溝；加之傍晚下過雨，裡面水未排乾，溝深壁陡。我左手用手電照著他腳下，右手伸過去緊緊抓住他的左手，他的右手拽著溝邊的一把草，吃力地往上爬：「爛×子照我臉做啥呢？」

繼續往前巡，經過一片東西窄長的水稻田，西邊又是十幾畝長了玉米黃豆的高墩子。我們沿南面田埂穿過玉米地，前面是很大的亂墳場，裡面只有一條人跡罕至的坑窪小路，只好用手電筒照著慢慢往前挪。快到墳地中間，突然飄來一團白中帶藍的火焰，嚇得我打了個寒噤，停下腳步，雲成驚叫起來：「鬼火！」

我從來不信鬼神，聽說人死了之後，遺體腐爛時分解出的磷化氫能在空氣中自燃，科學上稱「磷火」，但真正見到它，還是驚出一身冷汗。所幸的是，它隨風飄去，一會就熄了。

出亂墳場不遠，天已麻花亮，我們打算巡完副業隊大墩子玉米地回家。這時，東南農莊上有人大喊「抓強偷」，接著又有人接二連三地跟著喊，我們放開雙腿朝人聲嘈雜的方向快跑過去。聞聲趕到的十幾個男女操著鐵叉棍棒，把柴溝、池塘、玉米地和周圍的青紗帳找了個遍，也沒看見半個人影。

早起往稻田抽水的拖拉機手雲林大哥對隔壁生產隊的社員鳳山說：「你肯定看花眼了，天亮了還有強偷。」一早起來澆菜地的鳳山說：「我看得清清楚楚，有個人影跑進棒頭田的。」大家忙活了半天，一無所獲，掃興而歸。

後來聽說，閃進玉米地的人影是大隊通信員程二爺，早上從相好的蘭嫂家出來被他男人撞著，他男人沒抓著就大聲呼喊「抓強偷」。輕車熟路的程二爺一溜煙穿過玉米地，跨上村道大搖大擺走了。

那場看更的夜，藏著鄉村的煙火與趣事，多年後想起，仍是心頭溫溫的舊時光。